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Отныне и до 27 сентября: астрологи назвали знаки, жизнь которых заметно улучшится

Девушка, пейзаж, море, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 05:28 Фото: magnific
С 21 по 27 сентября 2026 года три знака китайского зодиака будут испытывать удачу и везение. Три дня подряд на этой неделе принесут в их жизнь благоприятную энергию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, этот период идеально подходит для поиска новых возможностей и приятного времяпрепровождения с друзьями.

Свинья

Также эта неделя годится для реализации плана, над которым вы размышляли уже некоторое время. Лучший день для заключения сделок или любых официальных соглашений – вторник, счастливый день по вашему знаку зодиака. Вам доступны необходимые ресурсы, и если вам понадобится помощь извне, это именно та неделя, когда стоит обратиться за ней. Встреча с другом, например, со Змеей, может привести вас к озарению, которое поможет распознать возможность в нужный момент.

Крыса

Время – ограниченный ресурс, и иногда просто хочется ускорить процесс, который занимает слишком много времени. На этой неделе вам повезет, и вы сможете справиться с тем, что не отнимает время и силы. Как только у вас появится все необходимое, чтобы облегчить жизнь, вы сможете ясно мыслить. Бык, скорее всего, станет вашим союзником на этой неделе. Его преданность и решительность придадут вам необходимую силу воли, чтобы пережить трудные времена.

Бык

На этой неделе многие хотят провести с вами время. Немного волнительно, когда не знаешь, что и когда делать. Однако, как только ваше расписание будет окончательно составлено, к среде будет больше контроля над своими возможностями. Вы чувствуете, что можете избежать проблем, и это очень хорошо. Вам легче мыслить стратегически и максимально использовать свои возможности. Вы ни в чем не сомневаетесь. Вы точны и готовы, что позволяет вам получить именно то, что вам нужно.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы главные счастливчики зодиака с 21 по 27 сентября.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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