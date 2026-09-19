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Баловни судьбы: названы главные счастливчики зодиака с 21 по 27 сентября

Девушка, стиль, мода, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 05:29 Фото: magnific
На неделе с 21 по 27 сентября 2026 года трем знакам зодиака будет сопутствовать удача. Сезон Весов начинается 22 сентября, принося необходимое изобилие и беззаботную радость, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, сейчас самое время укрепить партнерские отношения и помнить о поддержке Вселенной. Полнолуние наступит в Овне 26 сентября, как раз перед тем, как Марс перейдет в Лев на следующий день. Действуйте, но помните, что ваши желания не исполнятся за одну ночь.

Водолей

Важно не куда вы идете, а с кем. Вы склонны гордиться своей независимостью и способностью создавать все, что пожелаете. Однако иногда вы используете это как стену, чтобы защитить себя от разочарований. Поскольку сезон Весов начинается 22 сентября, позвольте себе инвестировать в те отношения в вашей жизни, которые принесут больше удачи и изобилия. Вы сможете оставаться в безопасности и одновременно открыться новым знакомствам. Вкладывайте свою энергию в окружающих вас людей, ведь именно в них вы найдете свою наибольшую удачу.

Лев

Позвольте себе начать все заново. Полнолуние в Овне восходит 26 сентября, знаменуя собой завершение того, что началось с новолуния в Овне 17 апреля. Этот лунный цикл помогает вам понять, чего вы хотите для себя и своей жизни. Вы сможете поставить точку в прошлом и начать действовать. Восход этого полнолуния символизирует как конец, так и новое начало. Вы больше не можете себя сдерживать, и вам больше не нужно ждать, пока все станет идеально. В предстоящем году вас ждут захватывающие новые повороты судьбы. Возможно, вы переедете или даже влюбитесь.

Стрелец

Это ваш сезон удачи. 27 сентября Марс переходит в знак Льва, усиливая энергию Юпитера. В то время как Юпитер во Льве приносит удачу и возможности, Марс помогает вам действовать. Независимо от того, насколько Вселенная благоприятствует вам, в конечном итоге только от вас зависит, чего вы хотите достичь. Марс останется в этом огненном знаке до 12 ноября. Затем, в январе 2027 года, он перейдет в ретроградное движение и проведет время в Деве и Льве. В следующем году ожидайте возвращения ко многому из того, что начинается сейчас. Это означает, что необходимо терпение.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее стали известны знаки зодиака, которые наконец выдохнут после полосы безумных перемен.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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