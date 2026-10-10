Необычный каблук и жемчуг: чем удивила стилиста юбилейная коллекция Jimmy Choo
Фото: Instagram/vladislavlisovets
Известный стилист Влад Лисовец обратил внимание модников на юбилейную капсульную коллекцию Pearls of Wisdom ("Жемчужина мудрости") бренда Jimmy Choo в честь своего 30-летия. Коллекцию разработала креативный директор Сандра Чой, сообщает Zakon.kz.
Пост об этом он опубликовал в Telegram.
"Новость для любителей жемчуга. Есть такие? Jimmy Choo выпустил капсулу к своему 30-летию – Pearls of Wisdom с жемчугом в главной роли. Сумки такого плана мы уже видели, поэтому в данном случае самым заметным предметом коллекции, станут конечно, туфли Ithaca: три крупные жемчужины стоят прямо под каблуком, и кажется, что нога парит над ними", – написал эксперт.
Jimmy Choo – это всемирно известный британский бренд люксовой женской обуви и аксессуаров, основанный в 1996 году малайзийским дизайнером Джимми Чу и британским редактором Тамарой Меллон.
Ранее стилист назвал тренды лета 2027 года.
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