Какими образами завершилась Неделя моды в Лондоне: взгляд стилиста

Стилист Владислав Лисовец обратил внимание на коллекции, которыми завершилась Неделя моды в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Telegram.

"В Лондоне неделя моды завершилась, сегодня ждем открытия миланской недели с показа от Prada, а пока порассматриваем британцев Burberry и несколько геометричных образов от Stefan Cooke", – написал эксперт.

Burberry Group Plc – это знаменитый британский дом моды класса люкс, основанный в 1856 году Томасом Бёрбери. Компания выпускает премиальную одежду, аксессуары, обувь, парфюмерию и косметику.

Stefan Cooke – это независимый британский бренд мужской и женской одежды, а также одноименный дизайнерский дуэт, созданный в 2018 году выпускником Центрального колледжа искусства и дизайна имени Сент-Мартинс Стефаном Куком (Stefan Cooke) и его партнером Джейком Бертом (Jacob Burt).

Ранее известный стилист назвал "короля среди фактур на осень".