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Астрологи обнадежили на скорый успех три знака зодиака

Мужчина, кресло, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 05:30 Фото: magnific
13 октября 2026 года три знака зодиака увидят проблески надежды на лучшее будущее. Этот знак исходит от ретроградного Урана, и вы можете ему доверять, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал YourTango, астрологи напоминают, что иногда знаки настолько незаметны, что их трудно уловить, но во время этого транзита можно понять их суть.

Рак

Вы уже давно ждете серьезного знака надежды. Во время ретроградного движения Урана во вторник это произойдет. Еще недавно вы были на грани того, чтобы сдаться, но не сделали этого. Вы показали Вселенной, что готовы держаться. Благодаря этому вы видите, что надежда жива и помогает вам. Будущее выглядит светлым, даже если вы какое-то время в этом сомневались.

Козерог

В этот день произойдет что-то, что вас шокирует. Скорее всего, это придет от кого-то из ваших знакомых, возможно, в виде сообщения, которым они сочтут необходимым поделиться. Во время ретроградного Урана вы способны улавливать тонкие знаки и интонации речи, которые точно подсказывают вам то, что нужно знать. Во вторник вы легко читаете между строк. Возможно, посланник не изложит информацию идеально, но этого достаточно, чтобы вы почувствовали надежду.

Рыбы

Вы беспокоились о будущем, но кто этого не делает? Если отбросить переживания в сторону, информация, полученная во вторник, во время ретроградного Урана, проясняет некоторые незавершенные моменты. Внезапно все, что раньше вас смущало, обретает смысл. Теперь вы чувствуете уверенность в завтрашнем дне. Будущее вас воодушевляет, потому что вы знаете, что бояться нечего и воспринимаете его как нечто светлое.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее стали известны знаки зодиака, которые скоро познают суть истинного успеха.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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