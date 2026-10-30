Три знака зодиака почувствуют, что жизнь готовит для них приятные перемены
Астрологическим символом этих перемен станет прямое движение Лилит, которое, согласно астрологическому прогнозу, поможет представителям трех знаков взглянуть на жизнь по-новому. Об этом пишет издание YourTango.
Близнецы
Для Близнецов Хэллоуин может стать символом долгожданного поворота к лучшему. Прямое движение Лилит, как отмечают астрологи, подтолкнет представителей знака к переменам и обновлению. Появится ощущение, что планы, которые были задуманы еще в начале года, наконец начинают обретать реальные очертания.
Энергия этого периода близка характеру Близнецов: немного дерзкая, свободолюбивая и полная оптимизма. Но на этот раз речь идет не о пустых мечтах и надеждах. Вы готовы действовать, прикладывать усилия и самостоятельно создавать будущее, о котором давно задумывались. Главное открытие этого периода – возвращение веры в себя. Близнецы начнут лучше понимать собственные возможности и перестанут сомневаться в каждом шаге. Похоже, пришло время вспомнить, насколько многого вы способны добиться, если не отступать перед трудностями.
Рак
Ракам сейчас особенно важно почувствовать, что в них верят. Иногда даже самым самостоятельным людям необходимы простые слова поддержки, искреннее признание или одобрение со стороны близкого человека. И именно такой эмоциональный импульс может стать отправной точкой для больших перемен.
Речь вовсе не о зависимости от чужого мнения. Раки уже готовы двигаться вперед и становиться теми, кем давно мечтали быть. Им просто не хватает последнего толчка, чтобы окончательно решиться на следующий шаг. Согласно прогнозу, прямое движение Лилит принесет представителям знака вдохновение и желание замахнуться на более масштабные цели. Перед Раками могут открыться новые перспективы, а привычные сомнения постепенно уступят место уверенности.
Будущее выглядит гораздо интереснее, чем казалось раньше. И самое важное – у вас снова появляется надежда, которая помогает не останавливаться на достигнутом.
Скорпион
Для Скорпионов этот период станет напоминанием о том, как много они уже преодолели. Все, чего удалось достичь к настоящему моменту, – результат не случайного везения, а настойчивости, целеустремленности и проделанной работы.
В Хэллоуин представители знака могут почувствовать особую внутреннюю поддержку, словно сама Вселенная подает им знак: вы на правильном пути, продолжайте двигаться вперед. Скорпионы и сами понимают, что их успех не возник на пустом месте. Теперь самое время позволить себе гордиться пройденным путем и с уверенностью смотреть в будущее. Впереди возможны серьезные перемены, которые для кого-то могли бы показаться пугающими. Но Скорпионов они скорее вдохновят. Внутренняя готовность к новому, позитивный настрой и доверие к жизни помогут встретить грядущие события без лишнего страха.
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.
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