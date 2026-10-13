#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
448.45
501.59
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
448.45
501.59
5.36
Советы

Деньги, карьера и любовь: для четырех знаков зодиака наступит белая полоса

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 20:28 Фото: pixabay
До конца года жизнь четырех знаков зодиака кардинально изменится в лучшую сторону. Ингрессия Марса в знак Льва запустила мощную трансформацию, которая поможет воплотить в реальность самые амбициозные мечты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango со ссылкой на астролога Мэй, планета действия и энергии буквально снесет все препятствия на пути к успеху.

Лев

Редкая астрологическая конфигурация с участием Юпитера и Марса позволит представителям этого знака сбросить устаревшие маски и отказаться от стремления к дешевой популярности. К концу года Львы переосмыслят свои истинные цели и сфокусируются на том, что действительно важно.

Водолей

Для Водолеев транзит Марса станет периодом прозрения. Планета покажет, кто из окружающих является настоящим другом, а кто – скрытым врагом. Астролог советует Водолеям прислушиваться к советам мудрых наставников: встреченный до конца года учитель может полностью перевернуть их мировоззрение и вывести на новый уровень.

Скорпион

У Скорпионов мощный импульс получит карьерная сфера. Марс принесет необходимую мотивацию и энергию для прорыва в работе, выслуги и получения долгожданного повышения. При этом Скорпионы пересмотрят само понятие успеха, избавятся от необходимости кому-то что-то доказывать и обретут долгожданную внутреннюю гармонию.

Телец

Существенные перемены ждут и Тельцов, у которых на первый план выйдут вопросы дома и семьи. Представители этого знака смогут приобрести жилье, расширить семью или исцелить давние отношения с родственниками. Главное – выстроить личные границы, извлечь уроки из прошлого и смело двигаться вперед.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее стали известны знаки зодиака, которые скоро познают суть истинного успеха.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Названы знаки зодиака, которым внезапно повезет в конце октября
01:50, 18 октября 2024
Названы знаки зодиака, которым внезапно повезет в конце октября
Человек, полет, небо
05:55, 24 мая 2025
Названы знаки зодиака, которым крупно повезет в июне
Фото: magnific
19:19, 21 сентября 2026
Их жизнь перевернется: пять знаков зодиака ждут любовь, деньги и успех
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Телеграм-канал TeamQazaqstan
20:05, Сегодня
Стали известны победители первого дня чемпионата Казахстана по конькобежному спорту
Фото: ktf.kz
19:33, Сегодня
Жибек Куламбаева не смогла выйти во второй круг турнира в Португалии
Фото: ATP
19:06, Сегодня
Появился видеообзор матча Бублика и Зверева на турнире серии "Мастерс" в Шанхае
Фото: instagram.com/b.sarsekbayev
18:41, Сегодня
Бахыт Сарсекбаев высказался о дальнейших перспективах сборной Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: