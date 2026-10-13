Деньги, карьера и любовь: для четырех знаков зодиака наступит белая полоса

До конца года жизнь четырех знаков зодиака кардинально изменится в лучшую сторону. Ингрессия Марса в знак Льва запустила мощную трансформацию, которая поможет воплотить в реальность самые амбициозные мечты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango со ссылкой на астролога Мэй, планета действия и энергии буквально снесет все препятствия на пути к успеху.

Лев

Редкая астрологическая конфигурация с участием Юпитера и Марса позволит представителям этого знака сбросить устаревшие маски и отказаться от стремления к дешевой популярности. К концу года Львы переосмыслят свои истинные цели и сфокусируются на том, что действительно важно.

Водолей

Для Водолеев транзит Марса станет периодом прозрения. Планета покажет, кто из окружающих является настоящим другом, а кто – скрытым врагом. Астролог советует Водолеям прислушиваться к советам мудрых наставников: встреченный до конца года учитель может полностью перевернуть их мировоззрение и вывести на новый уровень.

Скорпион

У Скорпионов мощный импульс получит карьерная сфера. Марс принесет необходимую мотивацию и энергию для прорыва в работе, выслуги и получения долгожданного повышения. При этом Скорпионы пересмотрят само понятие успеха, избавятся от необходимости кому-то что-то доказывать и обретут долгожданную внутреннюю гармонию.

Телец

Существенные перемены ждут и Тельцов, у которых на первый план выйдут вопросы дома и семьи. Представители этого знака смогут приобрести жилье, расширить семью или исцелить давние отношения с родственниками. Главное – выстроить личные границы, извлечь уроки из прошлого и смело двигаться вперед.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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