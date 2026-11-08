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Три знака зодиака вступают в период невероятной удачи и побед

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 19:50 Фото: magnific
Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет грандиозный успех 9 ноября 2026 года. Энергия перехода Лилит в директное движение поможет им воплотить давние мечты в реальность, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал YourTango, этот понедельник станет поворотным моментом для тех, кто долго шел к своим целям.

Скорпион

Скорпионы ощутят, что пришло время пожинать плоды своих трудов. Интуиция подсказывает представителям этого знака, что впереди их ждет нечто масштабное. Годы терпения и долгосрочная стратегия наконец окупятся, а мощный космический импульс ускорит долгожданный прорыв.

Козерог

Для Козерогов залогом победы станет бесстрашие. Трудолюбие и ценный опыт прошлых лет помогут им выйти на новую орбиту. Энергия дня придаст смелости шагнуть в неизведанное и сделать то, на что другие не решались, что неизбежно приведет к триумфу.

Телец

Тельцы смогут привлечь успех благодаря своей способности мыслить масштабно и искренне верить в собственные мечты. Бунтарская энергетика аспекта поощряет смелые замыслы, позволяя легко материализовать намерения в реальность и чувствовать себя абсолютным победителем.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы три знака зодиака, которых скоро захлестнет бешеный поток денег.

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