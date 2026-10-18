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Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет судьбоносная неделя

Фото: pexels, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 15:12 Фото: pexels
Астрологи назвали три знака зодиака, чья жизнь кардинально изменится к лучшему в период до 25 октября 2026 года. Наступающие дни пройдут под мощным влиянием созвездия Скорпиона, однако из-за ретроградного движения ключевых планет быстрых результатов ждать не стоит, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango со ссылкой на профессионального астролога с 30-летним стажем Лесли Хейл, 23 октября Солнце присоединится к Венере и Меркурию в Скорпионе, сформировав редкий стеллиум в этом водном знаке.

На фоне ретроградности Меркурия с 24 октября и продолжающегося обратного движения Венеры многие процессы могут затормозиться. Эксперт рекомендует не форсировать события, а сосредоточиться на завершении начатых дел и внутренних трансформациях.

Скорпион

Скорпионы столкнутся с редким двойным ретроградом планет в своем первом доме. Астрологи предупреждают: недели может напомнить скороварку, готовую взорваться. Не исключены вспышки ревности, стремление к тотальному контролю и ссоры с близкими.

В этот период категорически не рекомендуется подписывать важные контракты и принимать спонтанные решения в личных или деловых отношениях. Из-за ретроградного Меркурия существует риск составить ложное впечатление о ситуации. Лучшее решение – полноценный отдых и переоценка истинных желаний. К концу недели ситуация стабилизируется, а жизнь начнет стремительно меняться к лучшему.

Телец

Для Тельцов на первый план выйдет сфера партнерства. Ретроградные Венера и Меркурий могут спровоцировать серьезные разногласия как дома, так и на работе.

Астролог советует опасаться токсичных ситуаций в коллективе и борьбы за власть с коллегами, которые могут проявить истинные мотивы. При возникновении конфликтов стоит брать паузу минимум на 24 часа перед ответом, избегать эмоциональных всплесков и уделить максимальное внимание самопомощи и отдыху. Позитивные перемены неизбежны, но происходить они будут постепенно.

Лев

Представителям знака Лев предстоит пройти через довольно напряженную неделю. Стеллиум в Скорпионе способен вызвать проблемы сразу по нескольким направлениям – от бурных споров с партнерами до всплывших семейных драм.

Главная опасность для Львов – эгоцентризм и желание доказать свою правоту любой ценой. Астролог отмечает, что сейчас гораздо важнее сохранить внутренний покой, чем выиграть очередную ссору. Вместо поиска внешнего одобрения стоит заняться самоанализом и избавиться от старых негативных установок, тормозящих личный прогресс.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что неожиданные трудности могут изменить планы трех знаков зодиака.

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Канат Болысбек
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