Судьбоносный поворот: кого из знаков зодиака ждет мощный прорыв

Астрологи предсказали ключевые изменения в финансах и личной жизни для всех знаков зодиака в период с 28 сентября по 4 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание YourTango. По данным астрологов, недели ознаменуется переходом Меркурия в знак Скорпиона 30 сентября и началом ретроградного движения Венеры 3 октября. Такой астрологический союз заставит переосмыслить любовные связи и финансовые привычки, выводя на первый план искренность и глубокие разговоры.

Овен

После полнолуния в вашем знаке пришла пора определить вектор дальнейшего движения. Ретроградная Венера заставит задуматься, какие отношения действительно стоят ваших сил. Марс во Льве придаст решительности: отстаивайте свои интересы, чтобы добиться желаемых перемен.

Телец

Неделя принесет внутренний диалог. Луна в вашем знаке в сочетании с ретроградной Венерой призывает отказаться от импульсивных решений. Приготовьтесь к откровенным разговорам и всплывающей информации – честность и способность к компромиссу станут вашими главными инструментами.

Близнецы

Погружение в собственное подсознание подарит поток вдохновения. Астрологи советуют внимательнее отнестись к планированию и расписанию, а также позволить близким оказать вам поддержку. Это подходящее время для укрепления важных связей.

Рак

Ностальгические настроения начала недели сменятся трансформацией мышления. Переход Меркурия и Венеры в знак Скорпиона подтолкнет вас к переоценке собственной ценности: вы четко поймете, чего хотите от партнерства, а с чем больше не намерены мириться.

Лев

Звезды советуют не спешить, а набраться терпения. Наступает период аналитики: проверьте фундамент своих планов на наличие слабых мест. Исправьте недочеты и проработайте внутренние вопросы перед тем, как продолжить движение к новым вершинам.

Дева

Вас ждет всплеск креативных идей и расширение круга общения. Астрологический транзит благоприятствует знакомствам с людьми, которые способны мотивировать. Если ранее вы сталкивались с творческим кризисом, на этой неделе он окончательно завершится.

Весы

Управляющая вашим знаком Венера начинает ретроградное движение, что делает период идеальным для аудита финансов. Оцените свои расходы и воздержитесь от спонтанных трат. Меркурий в Скорпионе поможет уверенно и без чувства вины обозначить личные границы.

Скорпион

Время для укрепления любви к себе и внутренней силы. Не поддавайтесь самокритике и порадуйте себя приятным отдыхом. Даже если в памяти всплывут прошлые привязанности, этот процесс пойдет на пользу вашему самовосприятию.

Стрелец

Фокус внимания сместится на организационные задачи и бытовую рутину. Луна в Тельце поможет навести порядок в делах и оптимизировать повседневные процессы. Главное правило недели – терпение и аккуратность во всем.

Козерог

Обстоятельства вынудят выйти из зоны комфорта и проявлять больше социальной активности. Вместе с тем ретроградная Венера разбудит ваш творческий потенциал, что сделает вас центром внимания в любой компании на несколько месяцев вперед.

Водолей

Благоприятный период для продвижения по карьерной лестнице. Меркурий поможет отчетливо разглядеть рабочие коммуникации с коллегами и руководствами. Возможен рост нагрузки и появление новых обязанностей, которые принесут долгожданный успех.

Рыбы

События начнут стремительно набирать оборот, а важные детали, которые ранее ускользали, станут очевидными. Ретроградная Венера подтолкнет к пересмотру окружения: на смену поверхностному общению придут глубокие и доверительные связи.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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