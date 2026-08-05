Три знака зодиака почувствуют долгожданные перемены уже с 6 августа

С 6 августа 2026 года, когда Венера, по мнению астрологов, войдет в знак Весов, представители трех знаков зодиака могут почувствовать прилив надежды и оптимизма после периода эмоционального спада, сообщает Zakon.kz.

Согласно астрологическому прогнозу, благоприятные перемены затронут Раков, Стрельцов и представителей знака Весы. Об этом пишет издание YourTango.

Так, Ракам обещают укрепление уверенности в себе и ощущение, что их ожидания начинают воплощаться в реальность. По мнению астрологов, этот период поможет представителям знака легче справляться с трудностями и двигаться к своим целям.

Для Весов транзит Венеры в собственном знаке станет временем позитивных перемен. Астрологи считают, что представители этого знака смогут сохранить оптимистичный настрой, несмотря на внешние обстоятельства, и с большей уверенностью смотреть в будущее.

Стрельцам прогнозируют эмоциональный подъем и желание сосредоточиться на хорошем. По мнению авторов прогноза, в этот период представителям знака будет проще отказаться от негатива, ограничить влияние тревожных новостей и сохранить внутреннее чувство надежды.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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