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Три знака зодиака почувствуют особую поддержку Вселенной

гороскоп на октябрь, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 19:19 Фото: magnific
7 октября 2026 года может стать особенно благоприятным днем для трех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

По астрологическому прогнозу, в этот день соединение Меркурия и Венеры создаст ощущение поддержки и придаст уверенности тем, кто окажется под влиянием этого транзита. Об этом пишет издание YourTango.

Дева

Для Девы этот день станет поводом по-новому взглянуть на привычные правила и ограничения. Представители знака могут понять, что далеко не все устоявшиеся установки необходимо сохранять, а перемены способны привести к лучшему.

Соединение Меркурия и Венеры поможет Деве сосредоточиться на собственных желаниях и намерениях. Главное, оставаться гибкой и не бояться корректировать свои планы. Если представитель этого знака действительно чего-то захочет, ничто не сможет его остановить. Астрологи советуют Деве прислушиваться к интуиции. Доверие к собственным чувствам в этот день может подарить ощущение особой поддержки и уверенности в себе.

Весы

Для Весов соединение Меркурия и Венеры станет возможностью иначе взглянуть на баланс между собственными желаниями и стремлением угодить окружающим.

Представители знака могут наконец решиться сказать "нет" тому, что их беспокоит или доставляет дискомфорт. В этот день Весам будет проще понять собственные чувства и самостоятельно определить направление, в котором они хотят двигаться. Ощущение поддержки придаст им смелости действовать. Вместе с тем появится более четкое понимание собственной ценности и права оставаться собой. Уверенность в себе поможет Весам почувствовать внутреннюю силу.

Водолей

Водолеи и без того привыкли ощущать себя особенными, однако 7 октября это чувство может проявиться особенно ярко. Представителям знака захочется открыто говорить о своих достоинствах и делиться с окружающими своей уверенностью.

Речь, согласно прогнозу, идет не о тщеславии или высокомерии, а о заслуженной гордости за пройденный путь. Соединение Меркурия и Венеры поможет Водолеям увидеть собственные достижения и оценить, насколько далеко они продвинулись. В результате представители знака могут почувствовать себя достаточно уверенно, чтобы открыто заявить о любви к себе и своих сильных сторонах.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее мы сообщали, что астрологи назвали пять знаков зодиака, которых ждет небывалый взлет с 5 по 11 октября

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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