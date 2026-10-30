Диетолог назвала пять видов супов, которые помогают контролировать давление

Некоторые привычные блюда могут стать не только частью вкусного обеда, но и помощниками в поддержании здоровья сердца. В частности, определенные супы благодаря содержанию клетчатки, калия и магния способствуют нормализации артериального давления, сообщает Zakon.kz.

О подходящих вариантах рассказала диетолог Кейтлин Бил изданию Health.

Одним из наиболее полезных вариантов специалист назвала чечевичный суп. Чечевица богата питательными веществами: в одной чашке вареного продукта содержится около 16 граммов клетчатки и 731 миллиграмм калия. Клетчатка помогает контролировать давление, а калий способствует расслаблению кровеносных сосудов и выведению из организма избытка натрия.

Не менее полезными могут быть супы из черной фасоли и колотого гороха. Они содержат сразу несколько важных для сердечно-сосудистой системы элементов – клетчатку, калий и магний. Последний, в частности, участвует в регуляции артериального давления.

Еще один вариант – итальянский овощной суп минестроне. Его готовят из томатов, фасоли и других овощей. По словам диетолога, такое блюдо соответствует принципам диеты DASH, которую рекомендуют для снижения артериального давления.

Пользу может принести и томатный суп: помимо калия, помидоры содержат ликопин – природный антиоксидант.

В список рекомендаций также вошел куриный суп с картофелем, овощами, бобовыми или цельнозерновыми крупами. Такое сочетание продуктов позволяет разнообразить рацион и включить в него необходимые питательные вещества.

Однако даже полезный состав не гарантирует положительного эффекта, если переборщить с солью. Диетолог отдельно подчеркнула, что ее избыток способствует повышению артериального давления и может свести на нет пользу блюда.

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