#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.71
505.8
5.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.71
505.8
5.63
Советы

Диетолог назвала пять видов супов, которые помогают контролировать давление

польза супов для организма, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 18:59 Фото: magnific
Некоторые привычные блюда могут стать не только частью вкусного обеда, но и помощниками в поддержании здоровья сердца. В частности, определенные супы благодаря содержанию клетчатки, калия и магния способствуют нормализации артериального давления, сообщает Zakon.kz.

О подходящих вариантах рассказала диетолог Кейтлин Бил изданию Health.

Одним из наиболее полезных вариантов специалист назвала чечевичный суп. Чечевица богата питательными веществами: в одной чашке вареного продукта содержится около 16 граммов клетчатки и 731 миллиграмм калия. Клетчатка помогает контролировать давление, а калий способствует расслаблению кровеносных сосудов и выведению из организма избытка натрия.

Не менее полезными могут быть супы из черной фасоли и колотого гороха. Они содержат сразу несколько важных для сердечно-сосудистой системы элементов – клетчатку, калий и магний. Последний, в частности, участвует в регуляции артериального давления.

Еще один вариант – итальянский овощной суп минестроне. Его готовят из томатов, фасоли и других овощей. По словам диетолога, такое блюдо соответствует принципам диеты DASH, которую рекомендуют для снижения артериального давления.

Пользу может принести и томатный суп: помимо калия, помидоры содержат ликопин – природный антиоксидант.

В список рекомендаций также вошел куриный суп с картофелем, овощами, бобовыми или цельнозерновыми крупами. Такое сочетание продуктов позволяет разнообразить рацион и включить в него необходимые питательные вещества.

Однако даже полезный состав не гарантирует положительного эффекта, если переборщить с солью. Диетолог отдельно подчеркнула, что ее избыток способствует повышению артериального давления и может свести на нет пользу блюда.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы сообщали, что приготовить из главного овоща осени – тыквы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
Читайте также
Топ-3 супа, которые стоит исключить из рациона
07:22, 09 ноября 2023
Топ-3 супов, которые стоит исключить из рациона
Грецкие орехи, здоровье, диетолог, советы
10:36, 17 октября 2026
Как связаны грецкие орехи и продление молодости, рассказала диетолог
тарелки, суп, сухари
11:33, 23 февраля 2026
Какие супы опасны для здоровья
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Елимай&quot;
19:33, Сегодня
Казахстанский нападающий "Елимая" Свиридов может сменить клуб
Чемпионат мира по борьбе
19:28, Сегодня
Женская сборная Казахстана по борьбе добилась прогресса на чемпионате мира
Фото: НОК РК
19:08, Сегодня
Видео поражения Алтын Шагаевой в схватке за "бронзу" ЧМ по борьбе в Астане
Фото: UWW
18:36, Сегодня
Казахстанка Шагаева досрочно проиграла монголке в схватке за "бронзу" ЧМ по борьбе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: