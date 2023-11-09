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Топ-3 супов, которые стоит исключить из рациона

Топ-3 супа, которые стоит исключить из рациона Фото: pixabay
Диетологи предостерегают: есть три вида супа, которые могут нанести вред организму. Специалисты рекомендуют исключить эти блюда из рациона ради здоровья, сообщает Zakon.kz.

Американские специалисты по питанию Лаура Бурак и Мэгги Михальчик рассказали о несомненной пользе супов. Первые блюда не только насыщены белком, легко усваиваются, помогают кишечнику, некалорийны, но также отдельные рецепты обладают лечебными свойствами, передает Eat This, Not That!

Однако есть три вида супов, от которых диетологи советуют отказаться. Все зависит от ингредиентов, которые входят в состав блюда.

Специалисты настаивают: есть консервированные супы вредно. Дело в том, что в таких продуктах содержится большое количество соли, что вредит организму. Не рекомендуют диетологи есть овощные супы, в которых нет белка (мяса, рыбы или тофу) и круп. Такие блюда не насыщают организм полезными веществами и не могут быть самостоятельным приемом пищи. Также следует отказаться от супов с добавлением сливок. Эти блюда очень калорийны из-за жирного компонента, говорят специалисты.

Ранее российский нутрициолог Элина Гейман составила список полезных десертов, которые помогут худеющим.

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