Вежливость с подвохом: какие фразы в деловой переписке скрывают агрессию

Вежливые на первый взгляд выражения в деловой переписке не всегда воспринимаются положительно. Некоторые из них могут звучать как скрытый упрек или попытка подчеркнуть чужую ошибку, сообщает Zakon.kz.

Согласно опросу компании ZeroBounce, самой пассивно-агрессивной фразой в рабочих письмах сотрудники назвали "Чтобы было ясно". Ее выбрали 52% респондентов.

На втором месте оказались выражения "Согласно моему последнему письму" и "Как обсуждалось ранее" – по 40%. В список также вошли "Для справки на будущее" и "Пожалуйста, обратите внимание".

Обозреватель The Guardian Эмма Беддингтон отметила, что пассивная агрессия в деловой переписке нередко скрывается за подчеркнутой вежливостью. По ее словам, внешне дружелюбное сообщение может содержать завуалированное раздражение или упрек.

Среди таких выражений автор выделила несколько распространенных примеров:

"Как и было согласовано" – намек на то, что собеседник нарушил прежние договоренности.

"Приносим извинения за возможную путаницу" – способ переложить ответственность за недопонимание на адресата.

"Надеюсь, это поможет!" – фраза, которая в определенном контексте может звучать саркастично.

"Ответ не требуется" – попытка завершить обсуждение в одностороннем порядке.

"С наилучшими пожеланиями" – формально доброжелательное завершение даже конфликтного письма.

При этом Беддингтон признает, что подобная переписка зачастую лишь усиливает напряженность. По ее мнению, иногда лучше отказаться от эмоционального ответа, чем продолжать скрытый конфликт.

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