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Вежливость с подвохом: какие фразы в деловой переписке скрывают агрессию

человек, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 14:29 Фото: magnific
Вежливые на первый взгляд выражения в деловой переписке не всегда воспринимаются положительно. Некоторые из них могут звучать как скрытый упрек или попытка подчеркнуть чужую ошибку, сообщает Zakon.kz.

Согласно опросу компании ZeroBounce, самой пассивно-агрессивной фразой в рабочих письмах сотрудники назвали "Чтобы было ясно". Ее выбрали 52% респондентов.

На втором месте оказались выражения "Согласно моему последнему письму" и "Как обсуждалось ранее" – по 40%. В список также вошли "Для справки на будущее" и "Пожалуйста, обратите внимание".

Обозреватель The Guardian Эмма Беддингтон отметила, что пассивная агрессия в деловой переписке нередко скрывается за подчеркнутой вежливостью. По ее словам, внешне дружелюбное сообщение может содержать завуалированное раздражение или упрек.

Среди таких выражений автор выделила несколько распространенных примеров:

  • "Как и было согласовано" – намек на то, что собеседник нарушил прежние договоренности.
  • "Приносим извинения за возможную путаницу" – способ переложить ответственность за недопонимание на адресата.
  • "Надеюсь, это поможет!" – фраза, которая в определенном контексте может звучать саркастично.
  • "Ответ не требуется" – попытка завершить обсуждение в одностороннем порядке.
  • "С наилучшими пожеланиями" – формально доброжелательное завершение даже конфликтного письма.

При этом Беддингтон признает, что подобная переписка зачастую лишь усиливает напряженность. По ее мнению, иногда лучше отказаться от эмоционального ответа, чем продолжать скрытый конфликт.

Ранее психиатр назвал простые способы справиться со стрессом.

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Айсулу Омарова
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