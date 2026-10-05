Психиатр назвал простые способы справиться со стрессом

Полноценный сон, прогулки и поддержка близких помогают эффективно справляться со стрессом и восстанавливать психическое здоровье. Врач-психиатр Дмитрий Сытников раскрыл ключевые факторы эмоциональной устойчивости и защиты от выгорания, сообщает Zakon.kz.

Так, по его словам, один из главных факторов эмоциональной устойчивости – полноценный сон. Во время отдыха мозг перерабатывает эмоции, закрепляет воспоминания и восстанавливает ресурсы. Поэтому важны регулярный режим, комфортные условия и отказ от гаджетов примерно за час до сна.

Нелишней будет и физическая активность, причем можно предпочесть нагрузкам в зале умеренные тренировки в виде прогулок, зарядки и танцев. Все это улучшает настроение и помогает восстанавливаться после стресса, пишет НИА "Нижний Новгород".

А вот попытка расслабиться с помощью алкоголя, равно как и бесконечный скроллинг ленты социальных сетей, с большей вероятностью дадут ровно противоположный эффект. Первое в целом делает психику уязвимее, а второе чревато информационной перегрузкой.

Гораздо лучше тепло человеческого общения. Разговор с близким человеком, совместные дела или даже простое присутствие рядом того, кому доверяешь, могут снижать уровень стресса и давать чувство безопасности. Просьбу о поддержке врач не советует воспринимать как проявление слабости.

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