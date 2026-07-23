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Тайный банковский счет может оказаться опаснее для отношений, чем любовница

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 13:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Все чаще скрытые счета, долги, крупные покупки или тайные накопления воспринимаются не просто как финансовая ошибка, а как предательство доверия, сообщает Zakon.kz.

Таким мнением с изданием Life.ru поделилась кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Университета управления "ТИСБИ" Ольга Дорошина.

Она привела в пример отчет международного исследования, в котором приняли участие более 2 тысяч человек, состоящих в отношениях, 38% считают финансовую измену такой же серьезной, как физическую, а еще 5% – даже более тяжелой.

Эксперт объясняет итоги опроса: сегодня многие пары ведут раздельные финансы, но при этом один из партнеров часто берет на себя управление семейным бюджетом – оплачивает счета, следит за кредитами и накоплениями. Такая модель удобна, однако создает риск злоупотреблений.

По словам Дорошиной, когда только один человек полностью контролирует деньги, у него появляется возможность скрывать часть расходов или доходов. Причем зачастую это начинается с небольших сумм и постепенно становится привычкой.

К тому же исследование ученых из Университета Бригама Янга также показало, что люди, скрывающие деньги от партнера, значительно чаще оказываются склонны и к другим видам обмана, включая романтические измены.

Эксперт приходит к выводу, что решить проблему можно не тотальным контролем, а прозрачностью.

Она настоятельно советует обсуждать семейный бюджет, вместе просматривать банковские выписки, договариваться о крупных расходах и заранее определить, какими суммами каждый может распоряжаться самостоятельно.

Ольга Дорошина также подчеркивает, что финансовую измену не стоит путать с финансовым насилием.

В первом случае речь идет о сокрытии информации о деньгах, во втором – о намеренном ограничении партнера в доступе к финансам с целью контроля.

В заключительной части специалист рекомендует вести открытые разговоры о деньгах и вводить четкие правила ведения семейного бюджета. Все эти нормы помогут избежать конфликтов и сохранить доверие в отношениях.

Немного ранее известный астролог Василиса Володина дала интересный прогноз на 23 июля. Она заявила, что раз "Луна вымоталась и взяла выходной", от и людям можно расслабиться.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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