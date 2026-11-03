Деньги найдутся в неожиданном месте: какие знаки зодиака окажутся в выигрыше

Астрологи составили прогноз на 4 ноября 2026 года. По их словам, день может стать днем новых возможностей для четырех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, соединение ретроградного Меркурия с Солнцем в Скорпионе поможет по-новому взглянуть на привычные проблемы, найти нужные решения и привлечь удачу.

Овен

Овнам придется пересмотреть привычку справляться со всем самостоятельно. В этот день может появиться возможность попросить о помощи человека, который способен поддержать давнюю задумку. Удачное решение проблемы придет благодаря откровенному разговору и умению правильно донести свои мысли.

Рак

Главным источником счастья для Раков станут любовь и близкие отношения. После периода эмоциональной закрытости представители знака могут вновь почувствовать желание сближаться с людьми и открыто выражать свои чувства. Не стоит бояться проявлять инициативу и говорить о том, что действительно важно.

Весы

Весам астрологи обещают удачу в финансовых вопросах и поиске ценных вещей. Представители знака могут обнаружить выгодное предложение в магазине, комиссионной лавке или среди подержанных товаров. Некоторые находки окажутся значительно ценнее, чем можно было предположить.

Козерог

Козерогам помогут полезные знакомства и поддержка друзей. Общение с людьми из привычного окружения может открыть новые профессиональные перспективы, помочь найти работу или установить важные деловые контакты. Даже короткий разговор способен подсказать направление для дальнейших действий.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что три знака зодиака получат желаемое и окунутся в пучину успеха.