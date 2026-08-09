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Советы

Деньги, успех и новые возможности: какие знаки зодиака ждут удачные события 10 августа

гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 22:39 Фото: magnific.com
10 августа может стать особенно удачным днем для четырех знаков зодиака. По мнению астрологов, положение Юпитера во Льве усилит темы изобилия, личного роста и новых возможностей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, дополнительный импульс, как считают астрологи, создаст приближение лунного затмения во Льве 12 августа.

Рак

Представителям этого знака советуют обратить внимание на деньги и практические возможности. День может оказаться подходящим для новых бизнес-идей, продаж или поиска выгодных партнерств. Главное – не сомневаться в своих силах и быть готовыми действовать.

Лев

Юпитер находится в знаке Льва, поэтому для его представителей наступает период повышенной активности. Уверенность в себе, лидерские качества и поддержка окружающих могут помочь приблизиться к желаемому результату. Астрологи советуют не бояться брать инициативу в свои руки.

Стрелец

Для Стрельцов удача может прийти через знания. Изучение новых способов заработка, обучение и поиск нестандартных решений способны открыть дополнительные источники дохода. Однако одних желаний будет недостаточно – придется приложить усилия.

Рыбы

Представителям Рыб рекомендуют навести порядок в делах и отказаться от пассивного ожидания перемен. Четкий распорядок, последовательность и готовность действовать помогут приблизиться к целям. Астрологи считают, что именно дисциплина станет для этого знака ключом к новым возможностям.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы три знака зодиака, жизнь которых резко улучшится.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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