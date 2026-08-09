Деньги, успех и новые возможности: какие знаки зодиака ждут удачные события 10 августа

10 августа может стать особенно удачным днем для четырех знаков зодиака. По мнению астрологов, положение Юпитера во Льве усилит темы изобилия, личного роста и новых возможностей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, дополнительный импульс, как считают астрологи, создаст приближение лунного затмения во Льве 12 августа.

Рак

Представителям этого знака советуют обратить внимание на деньги и практические возможности. День может оказаться подходящим для новых бизнес-идей, продаж или поиска выгодных партнерств. Главное – не сомневаться в своих силах и быть готовыми действовать.

Лев

Юпитер находится в знаке Льва, поэтому для его представителей наступает период повышенной активности. Уверенность в себе, лидерские качества и поддержка окружающих могут помочь приблизиться к желаемому результату. Астрологи советуют не бояться брать инициативу в свои руки.

Стрелец

Для Стрельцов удача может прийти через знания. Изучение новых способов заработка, обучение и поиск нестандартных решений способны открыть дополнительные источники дохода. Однако одних желаний будет недостаточно – придется приложить усилия.

Рыбы

Представителям Рыб рекомендуют навести порядок в делах и отказаться от пассивного ожидания перемен. Четкий распорядок, последовательность и готовность действовать помогут приблизиться к целям. Астрологи считают, что именно дисциплина станет для этого знака ключом к новым возможностям.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы три знака зодиака, жизнь которых резко улучшится.