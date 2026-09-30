Любовь, деньги и новые возможности: какие знаки зодиака ждут перемены

Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых четверг, 1 октября 2026 года, может стать особенно удачным днем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, лияние Меркурия и Лилит поможет представителям этих знаков открыто говорить о своих желаниях, находить нужных людей и приблизиться к исполнению задуманного.

Овен

Разговор с человеком может неожиданно изменить ваши планы и открыть новые возможности. Не бойтесь рассказать о своей идее – окружающие способны поддержать вас и помочь воплотить ее в жизнь. Особенно удачным день может оказаться для карьерных вопросов.

Рак

Представителям знака будет проще выйти из зоны комфорта и честно признаться в собственных желаниях. Это касается и личной жизни: откровенный разговор может стать первым шагом к новым отношениям и приятным переменам.

Весы

Неожиданная идея заставит по-новому взглянуть на себя и свои возможности. Вы можете понять, что необязательно постоянно подстраиваться под окружающих. Уверенность в себе поможет привлечь нужные обстоятельства и людей.

Козерог

1 октября может заставить задуматься о настоящих желаниях и профессиональном будущем. Новое увлечение или разговор с подходящим человеком способны натолкнуть на неожиданные карьерные идеи. Главное – не бояться пробовать новое и доверять собственным силам.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что денежная удача придет к четырем знакам зодиака.