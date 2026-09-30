#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
440.86
500.77
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
440.86
500.77
5.27
Советы

Любовь, деньги и новые возможности: какие знаки зодиака ждут перемены

Любовь, деньги и новые возможности: какие знаки зодиака ждут перемены, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 01:50 Фото: magnific.com
Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых четверг, 1 октября 2026 года, может стать особенно удачным днем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, лияние Меркурия и Лилит поможет представителям этих знаков открыто говорить о своих желаниях, находить нужных людей и приблизиться к исполнению задуманного.

Овен

Разговор с человеком может неожиданно изменить ваши планы и открыть новые возможности. Не бойтесь рассказать о своей идее – окружающие способны поддержать вас и помочь воплотить ее в жизнь. Особенно удачным день может оказаться для карьерных вопросов.

Рак

Представителям знака будет проще выйти из зоны комфорта и честно признаться в собственных желаниях. Это касается и личной жизни: откровенный разговор может стать первым шагом к новым отношениям и приятным переменам.

Весы

Неожиданная идея заставит по-новому взглянуть на себя и свои возможности. Вы можете понять, что необязательно постоянно подстраиваться под окружающих. Уверенность в себе поможет привлечь нужные обстоятельства и людей.

Козерог

1 октября может заставить задуматься о настоящих желаниях и профессиональном будущем. Новое увлечение или разговор с подходящим человеком способны натолкнуть на неожиданные карьерные идеи. Главное – не бояться пробовать новое и доверять собственным силам.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что денежная удача придет к четырем знакам зодиака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
перемены в жизни
19:41, 14 июля 2026
Три знака зодиака ждут перемены уже завтра
гороскоп
22:39, 09 августа 2026
Деньги, успех и новые возможности: какие знаки зодиака ждут удачные события 10 августа
гороскоп
22:44, 04 сентября 2026
Шанс на деньги и карьерный рост: четыре знака зодиака ждут перемены
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
02:57, 01 октября 2026
Энтони Джошуа может отказаться от боя с Тайсоном Фьюри из-за Даны Уайта
Александр Бублик принимает участие в турнире в Пекине
02:20, 01 октября 2026
Это крайне необходимо: Бублик объяснил паузы во время сезона
Григорий Денисенко забросил шайбу в ворота &quot;Барыса&quot;
01:48, 01 октября 2026
Нападающий "Ак Барса" Денисенко оценил победу над "Барысом"
Никита Михайлис не отметился результативными действиями в матче с &quot;Шанхайскими Драконами&quot;
01:11, 01 октября 2026
"Металлург" с Михайлисом и Ореховым потерпел поражение в матче КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: