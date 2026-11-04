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Что посмотреть: подборка фэнтези-фильмов с атмосферой старинных легенд

Сцена, актеры, фильм, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 07:38 Фото: кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"
Есть фильмы, после просмотра которых хочется отправиться в путешествие по зачарованным лесам, затерянным королевствам и древним замкам. В них оживают старинные предания, а магия соседствует с опасностью, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT собрало восемь фэнтези-фильмов, в которых есть все для настоящего сказочного приключения: необычные миры, древние тайны, фантастические создания и ощущение большого путешествия.

Белоснежка и Охотник 2 (2016)

Кинопоиск 6.1

В центре сюжета оказываются охотник Эрик и две могущественные королевы, способные управлять ледяной магией. После гибели одной из них начинается борьба за волшебное зеркало, обладающее огромной силой. Героям предстоит отправиться в опасное путешествие, встретить новых противников и противостоять армии, которую практически невозможно победить обычным оружием.

Легенда о Зеленом Рыцаре (2020)

Кинопоиск 6.2

Средневековые легенды о короле Артуре получили необычное прочтение в этой атмосферной картине. Молодой сэр Гавейн принимает странный вызов загадочного Зеленого рыцаря и обещает через год отправиться к нему, чтобы получить ответный удар. Так начинается путешествие через проклятые земли, заброшенные замки и опасные леса, населенные существами из старинных преданий.

Золотой компас (2007)

Кинопоиск 6.6

В мире Лиры Белаквы у каждого человека есть деймон - животное, воплощающее его душу. Здесь существуют ведьмы, говорящие медведи в доспехах и загадочная организация, которая проводит опасные эксперименты над детьми. Когда исчезает друг девочки, она отправляется на север, чтобы отыскать его и раскрыть тайну таинственной Пыли.

Русалка и дочь короля (2021)

Кинопоиск 6.9

Людовик XIV одержим поисками бессмертия и узнает о существовании русалки, чья жизненная сила может подарить ему вечную жизнь. Он приказывает доставить ее во дворец, но его дочь Жозефина неожиданно проникается сочувствием к пленнице. В роскошных декорациях французского королевства разворачивается сказочная история с магией и морскими тайнами.

Эспен в королевстве троллей (2017)

Кинопоиск 6.9

Простой деревенский парень Эспен отправляется спасать принцессу, которую похитил огромный тролль. Чтобы добраться до нее, герою приходится преодолевать опасные земли, разгадывать загадки и сталкиваться с существами, сошедшими со страниц старинных северных преданий.

Братья Гримм (2005)

Кинопоиск 7.0

Уилл и Джейкоб Гримм путешествуют по немецким деревням, избавляя жителей от якобы существующей нечисти. Правда, сами братья чаще используют хитрость и театральные трюки, чем настоящую магию. Все меняется, когда они попадают в проклятый лес, где бесследно исчезают дети, деревья оживают, а древняя колдунья готовится вернуть себе молодость.

Три тысячи лет желаний (2022)

Кинопоиск 7.3

В старинных легендах джинны способны исполнять желания, но за каждое чудо приходится платить. Именно с таким существом сталкивается литературовед Алетея, случайно освободившая его из древнего сосуда. Джинн предлагает исполнить три желания, а взамен рассказывает истории о своей многовековой жизни.

Звездная пыль (2007)

Кинопоиск 7.7

За старинной каменной стеной, отделяющей обычную деревню от волшебного мира, скрывается королевство, где падающие звезды превращаются в прекрасных девушек, ведьмы охотятся за вечной молодостью, а наследники престола готовы уничтожить друг друга ради короны. Именно туда отправляется молодой Тристан, пообещавший принести возлюбленной упавшую звезду.

Ранее мы рекомендовали к просмотру подборку фантастических сериалов для любителей сверхъестественного.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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