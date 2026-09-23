Что посмотреть: подборка фантастических фильмов с незаурядным сюжетом

Некоторые фильмы смотрятся на одном дыхании, когда другие требуют повторного просмотра, а то и дополнительных разъяснений, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку из девяти фантастических картин, финал или сюжет которых способен озадачить.

Господин Никто (2009)

Рейтинг: Кинопоиск – 7.9

Немо Ноубади очнулся в 2092 году и понял, что вокруг все молоды и бессмертны, кроме него – он один остался стариком. Доживая последние часы в палате с психотерапевтом, он под гипнозом рассказывает о вариантах своей жизни. Его мучает вопрос: правильный ли выбор он сделал в юности и зрелости? Сейчас, на пороге смерти, воспоминания, сожаления и мечты сплелись в одно.

Патруль времени (2013)

Рейтинг: Кинопоиск – 7.0

Люди научились путешествовать во времени и перекраивать историю. Но есть и те, кто следит за тем, чтобы временная линия не нарушилась. Среди этих стражей – главный герой фильма. Для него защита времени – и долг, и смысл жизни: он вторгается в ход событий, чтобы преступники не пошатнули настоящее и будущее.

Связь (2012)

Рейтинг: Кинопоиск – 7.0

Друзья собираются на уютную вечеринку, чтобы поговорить и отдохнуть. Но после пролета кометы их реальность начинает рушиться: странные сбои в доме и вокруг, жуткие совпадения, двойники, а время и пространство перестают подчиняться привычным законам. Герои оказываются в опасной игре, где прошлое, настоящее и возможные варианты будущего переплетаются между собой.

Аннигиляция (2017)

Рейтинг: Кинопоиск – 6.7

Биолог Лена вступает в тайную экспедицию, цель которой – исследовать загадочную зону, где законы природы действуют аномально. Это опасное и закрытое для изучения место, ставшее причиной многих трагедий и исчезновений. Команда встречает странные мутации и непостижимые явления, которые приводят к шокирующим открытиям.

Враг (2013)

Рейтинг: Кинопоиск – 6.6

Депрессия следует по пятам за профессором Адамом Беллом. Все меняется, когда он натыкается на малоизвестную картину и в одном из кадров видит актера –точную копию себя. Адам узнает, где тот обитает и начинает за ним следить. Но ход событий меняется, когда двойник тоже хочет побольше узнать об Адаме.

Примесь (2013)

Рейтинг: Кинопоиск – 6.3

Однажды ночью на Крис нападает вор, применяющий странную личинку как инструмент гипноза. Проникнув в тело, паразит подавляет волю, делает человека внушаемым и превращает его в куклу. По приказу преступника Крис переписывает на него имущество, берет кредиты и остается ни с чем.

По ту сторону черной радуги (2010)

Рейтинг: Кинопоиск – 6.1

Юная девушка оказывается запертой в секретной исследовательской лаборатории и вынуждена бороться за освобождение. Под гнетом испытаний и под неусыпным оком изощренного доктора Барри Найла у нее остается лишь один путь – бежать через лабиринт коридоров тюремного комплекса.

Детонатор (2004)

Рейтинг: Кинопоиск – 6.0

Друзья Аарон и Эйб случайно создают прибор, способный переносить человека во времени. Поначалу они экспериментируют с короткими промежутками, но быстро понимают, насколько велик потенциал их открытия – и насколько серьезны его последствия. Изменяя прошлое, они создают новые, непредсказуемые реальности.

Побудь в моей шкуре (2013)

Рейтинг: Кинопоиск – 5.8

События разворачиваются в Шотландии, где ежедневно по трассе между Эдинбургом и Глазго колесит потрепанная машина, за рулем которой – красотка. Она подсаживает к себе крепких и сильных мужчин – и обездвиживает их. Девушка оказывается представительницей другой цивилизации, чьи собратья развернули в Шотландии бурную деятельность.

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