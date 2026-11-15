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Судьба готовит сюрприз: людям четырех годов рождения пообещали удачу

лист, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 13:28 Фото: pixabay
Вторая половина ноября может стать временем неожиданных возможностей и важных решений. Астролог рассказал, кому стоит внимательнее присмотреться к знакам судьбы и не упустить свой шанс, сообщает Zakon.kz.

Астролог Витольд Бартенев назвал четыре года рождения, представителям которых после 15 ноября могут открыться новые перспективы. По его прогнозу, обстоятельства станут благоприятнее для тех, кто давно стремится к определенной цели, пишет "Петербург2".

1974 и 1986 годы

Людей, родившихся в эти годы, ожидает более спокойный период в рабочих и домашних делах. Возможны приятные денежные поступления, возврат старых долгов или выгодные предложения при крупных покупках.

Астролог советует не откладывать важные разговоры, а также определить три главные цели до конца года и разделить их достижение на небольшие шаги.

1981 и 1993 годы

Представителям этих годов рождения прогнозируют положительные перемены в личной жизни. Одинокие могут встретить человека, с которым быстро возникнет взаимное доверие, а состоящим в отношениях будет проще договориться о совместных планах на зиму.

Кроме того, астролог рекомендует прислушиваться к интуиции и не спешить отказываться от необычных предложений. Даже случайная встреча или незапланированная поездка после 15 ноября может открыть новые возможности.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи сообщили, что три знака зодиака вступают в период радости и новых возможностей.

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Айсулу Омарова
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