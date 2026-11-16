Для пяти знаков зодиака череда удачных событий начнется уже 16 ноября

В понедельник, 16 ноября 2026 года, соединение Марса и Юпитера во Льве откроет перед пятью знаками зодиака редкие возможности для рывка вперед. Звезды помогут этим счастливчикам воплотить заветные мечты в карьере и личной жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango со ссылкой на дипломированного астролога Арию Гмиттер, энергия Льва побуждает заявить о себе, Юпитер помогает найти точки роста, а Марс дает мощный импульс для решительных действий. По словам эксперта, этот день идеален для того, чтобы вывести жизнь на новый уровень.

Овен

Вы долго держали в секрете проект, над которым усердно трудились, но в понедельник он начнет складываться наилучшим образом. Влияние Луны в Водолее активизирует ваши деловые и дружеские связи, делая этот день идеальным для того, чтобы громко заявить о своих победах и поделиться успехом с окружающими.

Дева

Вы привыкли много отдавать другим, но 16 ноября придет осознание, что пора позаботиться о собственном здоровье и отдыхе. Обстоятельства сложатся так, что вам не придется срочно решать чужие проблемы – появится драгоценное время для себя, чтобы восстановить силы и перезагрузиться.

Скорпион

Соединение Марса и Юпитера напрямую повлияет на вашу карьеру, подарив шанс получить заслуженное признание за лидерские качества. Вам могут неожиданно поручить курировать новую задачу: несмотря на легкое волнение вначале, вы блестяще справитесь и откроете для себя дверь к большому успеху.

Рыбы

Когда Луна войдет в ваш знак, вы четко увидите, чего именно не хватает в вашей жизни, и поймете, от каких навязанных привычек пора отказаться. Понедельник станет идеальной отправной точкой для смелых перемен, первые результаты которых вы заметите уже к выходным.

Стрелец

В этот день вам поступит заманчивое предложение попробовать то, о чем вы давно мечтали, и отказаться от него будет невозможно. Мощная энергия планет подтолкнет вас к достижению личной цели, которую вы долго откладывали в долгий ящик, – настало время забрать от жизни максимум.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи сообщили, что три знака зодиака вступают в период радости и новых возможностей.