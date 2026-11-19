Забудьте о привычном ремне: стилист удивил модной рекомендацией

Фото: Telegram/Александр Рогов

Известный стилист и один из ведущих телешоу "Модный приговор" Александр Рогов поделился необычным модным приемом, который поможет сделать повседневный образ более выразительным, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он предложил использовать вместо привычного ремня контрастный свитер или трикотажный джемпер. "Актуальный стилистический прием, который вам стоит взять на заметку – это контрастный свитер или трикотажный джемпер вместо ремня или пояса. Если трикотаж будет ярким, это добавит еще больший акцент к вашему образу!" – написал эксперт. Ранее стилист показал модный аксессуар, который станет хитом зимы.

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