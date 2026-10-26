Как добавить перья в гардероб и не бояться экспериментов: советы стилиста

Известный стилист и ведущий программы "Модный приговор" Александр Рогов поделился рекомендациями, как включить перья в повседневные и вечерние образы, сообщает Zakon.kz.

По мнению фэшн-эксперта, этот декоративный элемент может стать как деликатным акцентом, так и основой всего наряда. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, опубликовав новую "Модную заметку", посвященную использованию перьев в одежде и аксессуарах.

Стилист советует не ограничиваться привычными сочетаниями и экспериментировать с фактурами, принтами и цветами.

"Перья могут стать как деликатным акцентом, так и основой всего образа. Носите их с привычными базовыми вещами или, наоборот, используйте как отправную точку для более сложных сочетаний. Не бойтесь комбинировать перья с выразительными цветами, а также с активными принтами и контрастными текстурами – леопардом, полоской, флоральными мотивами, атласом, кружевом и кожей с тиснением", – написал Рогов.

Таким образом, перья не обязательно должны быть главным украшением наряда. Их можно сочетать с лаконичными базовыми вещами или использовать для создания более смелых комбинаций. По рекомендации стилиста, не стоит бояться смешивать разные принты и материалы: именно контрасты способны сделать образ выразительнее.

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