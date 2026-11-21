Удача сама идет прямо в руки к представителям шести знаков зодиака
Телец
В ближайшее время получите долгожданные приятные вести.
Рак
Обретете родственную душу и сможете не только насладиться искренней дружбой, но и достигнуть вместе новых высот.
Дева
В романтических отношениях наконец наступит идиллия, к которой вы стремились уже очень давно.
Скорпион
У вас появился шанс осуществить давнюю заветную мечту.
Козерог
Готовьтесь к небольшому путешествию и возможности привести нервы в порядок.
Рыбы
На горизонте маячит небольшой подарок. Не стесняйтесь радовать себя сами, советует портал "Хибины".
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.
Вместе с тем 21 ноября 2026 года сразу три знака зодиака смогут улучшить свое материальное положение. Финансовый поток откроется благодаря строгой дисциплине и прошлым усилиям. Подробности – здесь.