Известный стилист Влад Лисовец поделился работами креативного визажиста August Sombatkamrai, который создает макияж, вдохновляясь природой.

В Telegram он отметил, что в своих образах мастер использует мотивы лепестков, цветов, ракушек и различных природных текстур. По мнению Лисовца, такие идеи вполне подходят не только для творческих съемок, но и для повседневной жизни или вечернего выхода.

"Ранее я вам уже рассказывал про девушку с подобными работами, вдохновленными фильмами. А сегодня хочу показать некоторые работы August Sombatkamrai. Это креативный мейкап-артист, черпает вдохновение в том числе и из природы: лепестки, цветы, ракушки, текстуры. Это тот случай, когда мейк логично смотрится в повседневной жизни, для какого-нибудь вечернего выхода. Так что берите на вооружение, вдохновляйтесь и создавайте свои шедевры", – написал эксперт.

August Sombatkamrai (Огаст Сомбаткрай) – креативный визажист и бьюти-блогер тайского происхождения, базирующийся в Лондоне. Он получил широкую известность в TikTok и Instagram благодаря экспериментальному подходу к макияжу.

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