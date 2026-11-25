В секонд-хендах можно найти одежду известных брендов, натуральную кожу, кашемир и даже новые вещи с бирками. Но далеко не каждая покупка оказывается выгодной. Zakon.kz разбирался, на что обращать внимание и как не потратить деньги попусту.

Охота за брендами: что можно найти в секонд-хенде

Магазины Second Hand давно перестали быть исключительно местом, куда приходят за самой дешевой одеждой. Сегодня здесь можно встретить вещи европейских брендов, качественную верхнюю одежду, текстиль и вещи из натуральных тканей, совершенно новые изделия, которые не были в употреблении.

Как рассказала представитель магазинов концепции Second Hand Светлана Коняхина, которая работает в этой сфере уже 17 лет, основная часть товара в один из алматинских "секондов" поступает из Германии. Иногда одежду привозят из Италии, США и других стран.

По ее словам, среди покупателей особенно востребованы брендовые вещи, нижнее белье, чаще всего из категории сток, европейские колготки, шапки, кофты и горнолыжная одежда. Хорошо пользуется спросом и качественное постельное белье.

"Сток – это такая позиция товара, когда товар совершенно новый. Вещи идут в упаковках и с бирками. Соответственно, по цене они дороже, чем вещи Second Hand – бывшие в употреблении", – объяснила работник магазина.

Как формируется стоимость и почему одни вещи стоят дороже других

Фото: pexels

В отличие от обычных магазинов, где на ценнике указана стоимость конкретного изделия, чаще всего в секонд-хендах цена формируется, исходя из веса отдельного товара в закупленной партии.

По словам Светланы Коняхиной, магазин приобретает товар за евро за килограмм. Затем стоимость пересчитывают в тенге, учитывают наценку и формируют розничные цены.

Например, если закупочная стоимость составляет 11 евро за килограмм, магазин переводит эту сумму в тенге и рассчитывает дальнейшую стоимость товара.

Однако это не означает, что все вещи оцениваются исключительно по весу. На цену влияют состояние, категория и происхождение изделия. Отдельно оценивается сток: поскольку это новые вещи, их стоимость обычно выше.

При этом найти интересную вещь среди одежды можно и известных марок. Но иногда удачная ткань, хороший крой и состояние изделия оказываются гораздо важнее названия бренда.

Поэтому покупателям стоит сравнивать не только ценники, но и качество изделия. В какой-то из случаев вещь без известного логотипа может оказаться более удачным приобретением, чем брендовая одежда с заметными следами носки.

Что советует искать стилист

Персональный казахстанский стилист и коуч Динара Досымбекова считает, что секонд-хенд – отличное место для поиска винтажных вещей, необычных аксессуаров и качественной одежды, которая может прослужить еще много лет.

В первую очередь она рекомендует обращать внимание на изделия из натуральной кожи и замши, особенно если они хорошо сохранились.

"Кожа точно обычно сильно не изнашивается, а со временем, наоборот, приобретает красивую потертость", – отметила эксперт.

В числе удачных находок могут быть кожаные ремни, сумки, винтажные украшения, жакеты и пиджаки. Причем последние необязательно должны быть женскими: мужской пиджак подходящего кроя тоже может стать интересной частью гардероба.

Фото: pexels

Стилист советует присматриваться к вещам известных домов моды и люксовым маркам товаров.

Особое внимание Динара Досымбекова рекомендует уделять составу ткани. В секонд-хендах можно найти хорошие изделия из кашемира, шерсти и шелка, а также качественные шелковые платки и шарфы. И, не обязательно, это должны быть брендевые вещи.

"Для меня самые главные факторы при покупке – хорошее качество, удачная посадка и состав ткани. Если вещь выглядит актуально, почему бы не дать ей вторую жизнь?" – говорит стилист.

В качестве примера эксперт привела собственные покупки во время поездки в Амстердам. В одном из подобных магазинов она нашла натуральную дубленку.

"Пусть и немного поношенную, но в хорошем состоянии. Стоила она всего 80 евро", – рассказала эксперт.

Еще одной находкой стал винтажный тренч европейского бренда из 80-х. Стилисту понравились его выразительные плечи, подчеркнутая талия и качество ткани. По ее словам, сейчас интерес к эстетике 1980-х и 1990-х годов снова растет, поэтому вещи этих десятилетий могут органично вписаться в современный гардероб.

Материал по теме Осень будет хищной: модные дизайнеры вернули в тренды хит из нулевых

Какие бренды и вещи стоит искать

Среди вещей, на которые стоит обратить внимание при посещении Second Hand, стилист выделяет несколько категорий:

Кожаные куртки, дубленки и пальто . Особенно если это натуральные материалы в хорошем состоянии.

. Особенно если это натуральные материалы в хорошем состоянии. Жакеты и пиджаки . В том числе мужские модели, которые можно интересно стилизовать.

. В том числе мужские модели, которые можно интересно стилизовать. Кашемир и шерсть . Качественные свитера, кардиганы и пальто могут стать долгосрочной покупкой.

. Качественные свитера, кардиганы и пальто могут стать долгосрочной покупкой. Кожаные ремни и сумки . В частности коллекционные модели, которые отличаются интересной формой и деталями.

. В частности коллекционные модели, которые отличаются интересной формой и деталями. Винтажные украшения . Бижутерия с необычным дизайном способна сделать образ индивидуальным.

. Бижутерия с необычным дизайном способна сделать образ индивидуальным. Джинсы известных марок, если модель хорошо сидит и соответствует предпочтениям покупателя..

Фото: unsplash

При этом стилист обращает внимание: даже люксовая сумка в секонд-хенде не обязательно будет бюджетной покупкой. Изделия модных домов и крупных люксовых конгломератов могут сохранять высокую стоимость даже на вторичном рынке.

Что лучше не покупать в секонд-хенде

Несмотря на большой выбор, некоторые категории товаров требуют особой осторожности. Динара Досымбекова не рекомендует покупать хлопковые футболки и топы, особенно если они уже заметно потеряли первоначальный вид. Такие вещи быстро изнашиваются, а найти действительно качественный экземпляр бывает непросто.

Также собеседница советует отказаться от изделий с выраженными следами носки: катышками, пятнами, потертостями и повреждениями, которые сложно устранить.

Отдельная категория – обувь. Здесь важно оценивать не только внешний вид, но и состояние подошвы, стельки, внутренней отделки и самой конструкции.

Впрочем, обувь в последнее время все реже встречается и в ассортименте некоторых магазинов. Как объяснила Светлана Коняхина, она довольно тяжелая, поэтому при закупке на вес ее стоимость получается высокой. При этом покупатели не всегда готовы приобретать такую обувь.

С похожей проблемой сталкиваются в магазине и с завозом спецодежды. Она также отличается большим весом, часто поступает уже не новой, а итоговая цена получается не слишком привлекательной для покупателей.

Фото: magnific

Главное правило стилиста – не покупать вещь только потому, что на ней стоит известный логотип или она кажется дешевой.

"Качественную вещь от низкопробной отличают недорогая фурнитура, ткань и не очень хороший пошив. Качество видно по составу материала, фурнитуре и посадке на фигуре", – подчеркнула Динара Досымбекова.

Почему одежда из секонд-хенда имеет специфический запах

Один из вопросов, который нередко возникает у покупателей, связан с характерным запахом одежды в таких магазинах.

По словам Светланы Коняхиной, это не запах стирального порошка. Он появляется из-за специального состава, которым обрабатывают вещи перед продажей.

"Это специальный состав, которым обрабатываются вещи, чтобы ничего плохого в них не было. Потому что одежда бывает уже в употреблении, поэтому используется специальный состав, и отсюда появляется такой запах", – пояснила представитель магазина.

При этом важно понимать, что сама по себе обработка не заменяет домашнюю стирку. Перед использованием приобретенную одежду следует постирать или отдать в химчистку, соблюдая рекомендации на ярлыке. Для изделий из кожи, замши и деликатных тканей лучше выбирать соответствующий способ ухода.

Когда лучше приходить за покупками

Фото: magnific

Еще одна особенность секонд-хендов – отсутствие единого графика поступления товара.

По словам Светланы Коняхиной, европейский ассортимент в магазинах, где она работает, обновляется примерно раз в месяц или полтора. Однако конкретного дня завоза нет: новая партия может поступить в любой момент, иногда даже несколько раз за месяц.

Поэтому покупателям, которые охотятся за интересными вещами, представитель магазинов советует следить за информацией в социальных сетях. Там публикуют объявления о поступлении нового товара.

Именно в первые дни после завоза вероятность найти интересные экземпляры выше, поскольку наиболее востребованные вещи могут быстро разобрать.

Почему Second Hand – это еще и про осознанное потребление

Фото: magnific

Для Динары Досымбековой покупка одежды в Second Hand – не только способ сэкономить, но и возможность сформировать индивидуальный стиль.

Стилист признается, что особенно любит винтажную бижутерию и вещи с историей. По ее мнению, в эпоху массового производства одежды секонд-хенды позволяют найти то, чего не будет у большинства покупателей.

"Это классная возможность выделиться. Сейчас многие одеваются в масс-маркете, и у всех примерно одно и то же. А в секонд-хенде можно найти оригинальную вещь с характером и индивидуальностью", – считает эксперт.

Она также выступает за разумное потребление. По словам стилиста, в мире производится огромное количество одежды, значительная часть которой не успевает найти покупателя и в итоге отправляется на утилизацию.

Покупка уже существующей вещи позволяет продлить срок ее использования, а не стимулировать производство очередной новой.

Так выгодно ли покупать вещи в секонд-хендах?

Однозначного ответа нет: все зависит от того, что именно обнаружил покупатель при визите в second hand и сколько он готов заплатить за находку.

Эксперты сходятся во мнении, что если вы увидели на вешалке базовую хлопковую футболку или недорогой повседневный топ, то не всегда есть смысл приобретать эту вещь в такой категории магазинов – после первой же стирки вещь может стать совсем неприглядной. Но если ваше внимание привлек пиджак привлекательного кроя, изделия из натуральной кожи, шерстяных материалов, или попался на глаза стильный винтажный жакет, а также качественная сумка, необычный аксессуар, то эта покупка в секонд-хенде может стать настоящей удачей.

И еще один совет от стилиста: не покупать вещь только потому, что она стоит недорого. Даже самая выгодная покупка окажется бесполезной, если одежда так и останется висеть в шкафу.