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Йонас Вингегор второй год подряд становится чемпионом "Тур де Франс"

Велоспорт Чемпион Тур де Франс Вингегор Фото: Instagram/letourdefrance
26-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор защитил титул победителя знаменитой многодневки "Тур де Франс", став чемпионом второй год подряд. Он надел желтую майку лидера на шестом этапе нынешних состязаний и никому ее не отдал до финиша в Париже, сообщает Zakon.kz.

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Кроме победы в генеральном зачете, датчанин Вингегор по итогам "Тур де Франс-2023" заработал больше всего очков в индивидуальный зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking), в его активе сейчас 2660 баллов. 

"Исполнилась мечта: выиграть величайшую велогонку мира второй раз. Горжусь командой, вместе достигли этой победы, совершенно потрясающе. Не мог бы выиграть без поддержки жены и дочки, очень важно быть рядом с семьей, чувствовал их тепло всю гонку. Благодарен всей Дании и ее болельщикам. Путешествие было долгим, но пролетело так быстро. День за днем гонка была очень тяжелой, а борьба между мной и Тадеем – суперинтересной. Наслаждался каждым этапом". Йонас Вингегор, победитель "Тур де Франс-2023"

Помимо Йонаса Вингегора, на подиум в Париже поднялись два гонщика UAE Team Emirates: Тадей Погачар (Словения, 2 место) и Адам Йейтс (Англия, 3 место). 


Что касается представителей Astana Qazaqstan Team, то члены казахстанской велодружины в этом году особо ничем не блеснули.

Три ведущих гонщика команды из-за серьезных травм покинули "Тур". Казахстанская команда закончила французские соревнования в количестве пяти человек. Лучший из наших, колумбиец Харольд Техада, в "генерале" остановился на 34-й позиции с отставанием от лидера на 2 часа 24 минуты и 46 секунд. 

Капитан "Астаны" Алексей Луценко, который до этого два года подряд входил в топ-10 "Тур де Франс", в этот раз не смог реализовать свои возможности, завершив гонку на 40-й строчке (-2:43:33). Другие наши гонщики показали следующие места и цифры: Джанни Москон (135, 5:23:59), Евгений Федоров (148, 5:56:37) и Кесс Болл (149, 5:57:44).     

В командном зачете "Астана" расположилась на 18-й позиции из 22-х команд. Заключительный и престижный 21-й этап "Большой Петли" на Елисейских Полях выиграл бельгиец Жорди Меус. Дистанция в 115 км по традиции была этапом дружбы, одним из самых важных этапов для спринтеров и прошла без сюрпризов. 

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Куандык Шынасилов
Astana Qazaqstan Team
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