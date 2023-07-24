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"Возвращаемся домой": боксер Султан Заурбек опубликовал фото с Геннадием Головкиным

Спорт Фото: Instagram.com/sultanzaurbek
Спортсмен поделился сделанным в аэропорту фото с Головкиным в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

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"Возвращаемся домой с Геной-ага. Рад, что он увидел мой бой на DAZN", – написал Султан Заурбек.

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Напомним, Султан Заурбек нокаутом выиграл бой в Шотландии. Он одержал победу над испанцем Джоном Картером.

Ранее тренер рассказал, почему Головкин отказался от титулов. 

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Ирина Мишура
Головкин Геннадий Казахстан
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