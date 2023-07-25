На ЧМ-2023 по плаванию вручили три "серебра" в одном заплыве

Небывалый в истории случай произошел на ЧМ-2023 по водным видам спорта. На водных дорожках японской Фукуоки три пловца завоевали серебряные медали в заплыве на 100 метров брассом, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!



Как сообщили на официальной Instagram-странице чемпионата 24 июля, это уникальный случай, когда три пловца показали одинаковое время на финишной черте: 58,72 секунды. Все трое стали серебряными призерами мирового первенства в стометровке брассом. На вторую ступень пьедестала почета поднялись Николо Мартиненги (Италия), Арно Камминга (Нидерланды) и Ник Финк (США).

Чемпионом мира и победителем заплыва стал китайский пловец Цинь Хайян (57,69). Представителей Казахстана в числе призеров нет.

У атлетов сборной Казахстана пока одна медаль на ЧМ-2023 по водным видам спорта в Японии, и добыл ее Эдуард Ким. Он завоевал "бронзу" в соревнованиях по артистическому плаванию (соло).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

