Шахматистки Казахстана взяли "серебро" командного ЧМ-2023
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Поздним вечером 11 сентября завершился финальный этап командного ЧМ-2023 по шахматам, который проходил в Польше. В финальном поединке встретились шахматистки из Казахстана и Грузии.
Как сообщает
European Chess TV, казахстанские шахматистки
заняли второе место, уступив соперницам.Первый финальный матч Казахстан проиграл со счетом 1,5 – 2,5, а второй 0,5 – 3,5.
В составе сборной на турнире выступали Бибисара Асаубаева, Ксения
Балабаева, Асель Серикбай, Меруерт Камалиденова, Алуа Нурманова и Амина
Каирбекова.
Накануне казахстанские шахматистки в волевой борьбе вырвали победу у команды Франции. И первый раз в своей истории выбились в финал турнира.