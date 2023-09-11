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Шахматистки Казахстана взяли "серебро" командного ЧМ-2023

Шахматистки Казахстана взяли "серебро" командного ЧМ-2023 Фото: fide.com
Впервые в истории выбившись в финал командного чемпионата мира по шахматам, казахстанские спортсменки завоевали серебряные медали, обыграв соперниц из Грузии, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Поздним вечером 11 сентября завершился финальный этап командного ЧМ-2023 по шахматам, который проходил в Польше. В финальном поединке встретились шахматистки из Казахстана и Грузии.

Как сообщает European Chess TV, казахстанские шахматистки заняли второе место, уступив соперницам.Первый финальный матч Казахстан проиграл со счетом 1,5 – 2,5, а второй  0,5 – 3,5.

В составе сборной на турнире выступали Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева, Асель Серикбай, Меруерт Камалиденова, Алуа Нурманова и Амина Каирбекова.

Накануне казахстанские шахматистки в волевой борьбе вырвали победу у команды Франции. И первый раз в своей истории выбились в финал турнира.

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