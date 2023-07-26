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"Астана" всухую проиграла хорватскому "Динамо"

"Астана" всухую проиграла хорватскому "Динамо" Фото: Instagram/kff_team
Казахстанские футболисты во втором отборочном раунде Лиги чемпионов крупно проиграли клубу "Динамо" из хорватского Загреба на поле противников, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 26 июля в Загребе закончился матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов между "Астаной" и "Динамо" Загреб. Хозяева поля не оставили казахстанцам шанса на победу и забили четыре гола в ворота "Астаны". Гости не смогли ответить и счет игры составил 4:0.

Первый гол в ворота чемпионов Казахстана забил на 36 минуте Бруно Петкович. Затем еще три гола подряд оформил Лука Иванушец, на 41-й, 43-й и 56-й минутах встречи.

Ответный матч состоится в Астане на стадионе "Астана Арена" 2 августа.

Ранее стало известно, что 31-летний французский рэпер Freeze Corleone (Исса Лоренцо Диакате) запустил свою новую песню в Youtube, посвященную известному казахстанскому файтеру UFC Шавкату Рахмонову (17-0).

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Мария Мельникова
Астана Казахстан Хорватия
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