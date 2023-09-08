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Дубль казахстанца Михайлиса помог "Металлургу" обыграть московское "Динамо"

Казахстанец Михайлис помог "Металлургу" одержать верх над "Динамо" Фото: metallurg.ru
Лидер хоккейной сборной Казахстана Никита Михайлис начал оправдывать надежды магнитогорского "Металлурга" уже с самого начала сезона в КХЛ. Накануне экс-форвард "Барыса" забил две шайбы в ворота столичного "Динамо", а также отметился результативной передачей, сообщает Zakon.kz.

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Матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором "Динамо" принимало "Металлург", завершился победой гостей – 5:3. На 17-й минуте поединка Никита Михайлис открыл счет, вскоре благодаря его пасу Григорий Дронов удвоил преимущество "Магнитки". Хозяева ответили на это голом Джордана Уила. Спустя мгновение Никита Михайлис довел результат до 3:1, но москвичи не сдавались, и Дмитрий Рашевский немного сократил отставание.


В заключительном периоде на две шайбы "Металлурга" хозяева льда сумели ответить только одной. Итоговый счет – 5:3 в пользу команды Никиты Михайлиса, а сам он признан лучшим игроком матча, за что получил красивый презент в раздевалке своего коллектива.

К тому же после игры с "Динамо" форвард сборной Казахстана вошел в список лучших снайперов КХЛ нового сезона. Он располагается на четвертой строчке с активом в три шайбы и одну передачу. Помимо этого, "Металлург" возглавил турнирную таблицу Восточной конференции.  

Пока Михайлис добивался успехов с "Магниткой", его бывший клуб "Барыс" потерпел третье поражение подряд в нынешнем сезоне. Накануне столичная команда на выезде в серии буллитов уступила "Сибири" из Новосибирска. 

Хоккей Поражение Барыса

Фото: hcbarys.kz

"Играли лучше, чем дома. Были моменты, но не смогли их реализовать. Благодарен ребятам, если дома мы отдали очко, то сейчас завоевали. Уверен, что с такой самоотдачей победы придут. Рад был открывать эту арену. Жаль только, что не удалось стать победителем первого матча. Здесь акустика другая, чем на старом ЛДС, но по атмосфере сильной разницы я не заметил. Утром был хороший лед, на игре гораздо хуже. Может быть, связано с тем, что был полный стадион. У нас был более открытый хоккей, чем в первом матче, реализация подвела", – прокомментировал Андрей Скабелка, главный тренер "Барыса".

Стоит отметить, что накануне все матчи КХЛ начались с минуты молчания в память о хоккеистах и тренерах ярославского "Локомотива", погибших в авиакатастрофе в 2011 году. Все команды сыграли с траурными лентами на форме, а в фойе арен команд-хозяев были организованы мемориалы.

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