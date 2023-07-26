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"Бавария" против "Ман Сити" под японским солнцем

"Бавария" против "Ман Сити" под японским солнцем Фото: Olimpbet
Гастроли футбольных грандов продолжаются. В Olimpbet проанализировали игру европейских чемпионов в товарищеском матче.

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"Бавария" – "Манчестер Сити". 26 июля, 16:30 (время Астаны)

После победного финала Лиги чемпионов игроки "Ман Сити" были в отпуске практически полтора месяца. "Стряхнуть пыль" банда Пепа Гвардиолы направилась в Японию. И уже успела повеселиться здесь, выиграв 5:3 в первом "товарняке" с "Иокогама Ф. Маринос".

Мюнхенцы отдыхали даже больше английских коллег, с конца мая. И после выхода из отпуска тоже провели одну товарищескую встречу с немецким любительским клубом (27:0), название которого вряд ли останется в вечности.

Так что оба топ-клуба подходят к очной игре бодрыми и уже почувствовавшими на себе любовь японских фанатов. В стране Восходящего солнца игроки европейских команд могут передвигаться по улицам лишь с полицейским эскортом, дабы не быть разорванными на сувениры.

Определить явного фаворита этой игры крайне сложно. Об этом говорят и коэффициенты в линии самого надежного букмекера Казахстана Olimpbet: П1 – 3.05, Х – 3.97, П2 – 2.13.

Впрочем, подобные выставочные матчи все же проводятся не для того, чтобы целевая аудитория из местных болельщиков скучала. Поэтому низовой футбол вряд ли ожидается. На тотал голов матча (3,5) бол можно поставить по коэффициенту 1.96.

И вряд ли команды с первых минут побегут в атаку с шашками наголо. А даже если и так, то никто не захочет уходить на перерыв, проигрывая. Футболисты знают, как это некомфортно психологически. Поэтому довольно вероятен ничейный исход в первом тайме, на который можно поставить с коэффициентом 2.62.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

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