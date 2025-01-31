"Реал" встретится с "Ман Сити" уже на стыке Лиги чемпионов УЕФА

31 января в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Как ранее прогнозировали, уже на стадии стыковых матчей сойдутся два гранда европейского футбола – "Реал" и "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

В итоге самый престижный клубный турнир Европы может лишиться одного из главных фаворитов на ранней стадии плей-офф. Обе команды становились победителями данного турнира в последних двух розыгрышах. Испанцы – действующие чемпионы, а "горожане" брали трофей в 2023 году.

Победителя стыковой битвы между "Манчестер Сити" и "Реалом" дальше ждет "Атлетико" или "Байер", передает пресс-служба UEFA.

В других стыковых матчах сойдутся:

"Брюгге" – "Аталанта".

"Спортинг" – "Боруссия".

"Селтик" – "Бавария",

"Ювентус" – ПСВ.

"Фейеноорд" – "Милан".

"Брест" – "ПСЖ",

"Монако" – "Бенфика".

Первые игры стыкового этапа пройдут 11-12 февраля, а ответные запланированы на 18-19 февраля. Немного позже УЕФА объявит точные даты и время начала матчей.

Тем временем 31 января Али Алиев стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу.

