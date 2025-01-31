"Реал" встретится с "Ман Сити" уже на стыке Лиги чемпионов УЕФА
В итоге самый престижный клубный турнир Европы может лишиться одного из главных фаворитов на ранней стадии плей-офф. Обе команды становились победителями данного турнира в последних двух розыгрышах. Испанцы – действующие чемпионы, а "горожане" брали трофей в 2023 году.
Победителя стыковой битвы между "Манчестер Сити" и "Реалом" дальше ждет "Атлетико" или "Байер", передает пресс-служба UEFA.
В других стыковых матчах сойдутся:
"Брюгге" – "Аталанта".
"Спортинг" – "Боруссия".
"Селтик" – "Бавария",
"Ювентус" – ПСВ.
"Фейеноорд" – "Милан".
"Брест" – "ПСЖ",
"Монако" – "Бенфика".
Первые игры стыкового этапа пройдут 11-12 февраля, а ответные запланированы на 18-19 февраля. Немного позже УЕФА объявит точные даты и время начала матчей.
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