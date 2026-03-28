Руслан Курбанов завоевал "серебро" Кубка мира по фехтованию в Астане
По данным ведомства, в мужских соревнованиях приняли участие 277 сильнейших спортсменов планеты, и по итогам напряженных поединков Курбанов сумел подняться на вторую ступень пьедестала почета.
Путь казахстанца к финалу выдался непростым: в 1/32 финала он уверенно одолел Дмитрия Швелидзе со счетом 15:8, после чего последовательно выбил из сетки португальцев Филипе и Мигеля Фразао. Одним из самых ярких моментов турнира стала победа Курбанова в четвертьфинале над двукратным олимпийским чемпионом из Японии Коки Кано – в упорном противостоянии Руслан вырвал победу со счетом 9:8. В полуфинале наш соотечественник оказался сильнее венгра Давида Надя (15:13), однако в решающей схватке за "золото" уступил украинцу Роману Свичкарю со счетом 12:15.
Стоит отметить, что Руслан Курбанов демонстрирует стабильно высокие результаты в текущем сезоне: в феврале 2026 года он уже становился триумфатором этапа Кубка мира в немецком Хайденхайме. Домашний турнир в столице продолжится завтра, когда пройдут командные соревнования, где казахстанские болельщики вправе ожидать от национальной сборной новых достижений.
