Руслан Курбанов завоевал "серебро" Кубка мира по фехтованию в Астане

Казахстанский шпажист Руслан Курбанов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию, который впервые в истории проходит в Астане. Об этом 28 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, в мужских соревнованиях приняли участие 277 сильнейших спортсменов планеты, и по итогам напряженных поединков Курбанов сумел подняться на вторую ступень пьедестала почета.

Путь казахстанца к финалу выдался непростым: в 1/32 финала он уверенно одолел Дмитрия Швелидзе со счетом 15:8, после чего последовательно выбил из сетки португальцев Филипе и Мигеля Фразао. Одним из самых ярких моментов турнира стала победа Курбанова в четвертьфинале над двукратным олимпийским чемпионом из Японии Коки Кано – в упорном противостоянии Руслан вырвал победу со счетом 9:8. В полуфинале наш соотечественник оказался сильнее венгра Давида Надя (15:13), однако в решающей схватке за "золото" уступил украинцу Роману Свичкарю со счетом 12:15.

Стоит отметить, что Руслан Курбанов демонстрирует стабильно высокие результаты в текущем сезоне: в феврале 2026 года он уже становился триумфатором этапа Кубка мира в немецком Хайденхайме. Домашний турнир в столице продолжится завтра, когда пройдут командные соревнования, где казахстанские болельщики вправе ожидать от национальной сборной новых достижений.

