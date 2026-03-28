#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

Руслан Курбанов завоевал "серебро" Кубка мира по фехтованию в Астане

Руслан Курбанов – серебряный призёр Кубка мира, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 20:13 Фото: ДРС
Казахстанский шпажист Руслан Курбанов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию, который впервые в истории проходит в Астане. Об этом 28 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, в мужских соревнованиях приняли участие 277 сильнейших спортсменов планеты, и по итогам напряженных поединков Курбанов сумел подняться на вторую ступень пьедестала почета.

Путь казахстанца к финалу выдался непростым: в 1/32 финала он уверенно одолел Дмитрия Швелидзе со счетом 15:8, после чего последовательно выбил из сетки португальцев Филипе и Мигеля Фразао. Одним из самых ярких моментов турнира стала победа Курбанова в четвертьфинале над двукратным олимпийским чемпионом из Японии Коки Кано – в упорном противостоянии Руслан вырвал победу со счетом 9:8. В полуфинале наш соотечественник оказался сильнее венгра Давида Надя (15:13), однако в решающей схватке за "золото" уступил украинцу Роману Свичкарю со счетом 12:15.

Стоит отметить, что Руслан Курбанов демонстрирует стабильно высокие результаты в текущем сезоне: в феврале 2026 года он уже становился триумфатором этапа Кубка мира в немецком Хайденхайме. Домашний турнир в столице продолжится завтра, когда пройдут командные соревнования, где казахстанские болельщики вправе ожидать от национальной сборной новых достижений.

Ранее сообщалось, что Самоделкина неоднозначно стартовала на чемпионате мира по фигурному катанию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: