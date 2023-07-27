Бразилец Малком стал самым дорогим трансфером в истории российского футбола

Футболист питерского "Зенита" Малком накануне официально стал игроком клуба "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии за 60 млн евро, что считается самой дорогой продажей игрока в истории российских команд, сообщает Zakon.kz.

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Торжественное подписание контракта с Малкомом прошло в Париже, передает пресс-служба ФК "Аль-Хилаль". 26-летний форвард заключил договор на 4 года, а его зарплата составит 18 млн евро в сезон.

Трансфер Малкома – самая дорогая продажа в истории российского футбола. До этого рекорд принадлежал тому же "Зениту", который семь лет назад продал бразильца Халка в китайский "Шанхай СИПГ" за огромные по тем временам 56 млн евро.

Малком, который являлся напарником нашего Нуралы Алипа в "Зените", в команде из Санкт-Петербурга выиграл 9 титулов: 4 раза – чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок страны.

В 109 играх он забил 42 гола и отдал 24 результативных передачи. А в прошедшем сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром РПЛ, записав свой актив 23 гола в 27 поединках.





Фото: Instagram/malcomoliveira_97

Указом президента России Владимира Путина Малкому и другому бразильцу "Зенита" Клаудиньо предоставлено российское гражданство.



Тем временем напарником Малкома мог стать один из лучших футболистов планеты Килиан Мбаппе. Однако 26 июля француз прекратил переговоры с "Аль-Хилалем".