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Малком возглавил список снайперов чемпионата Саудовской Аравии по футболу

Футбол Лидер Снайперов Фото: Instagram/malcomoliveira_97
Бразильский легионер футбольного клуба "Аль-Хилаль", экс-игрок питерского "Зенита" Малком возглавил таблицу лучших бомбардиров первенства Саудовской Аравии после четырех сыгранных туров, сообщает Zakon.kz.

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В активе форварда к данному часу четыре взятия ворот соперника в местном чемпионате, один из которых он забил накануне "Аль-Иттифаку", где его дружина выиграла со счетом 2:0. А всего Малком стал автором 6 голов за 7 матчей в майке "Аль-Хилале", плюс 2 передачи. Всего лишь месяц назад он перешел из "Зенита" (Санкт-Петербург) за 60 млн евро, что считается самим дорогим трансфером в истории российского футбола.


Стоит отметить, что бразилец не единственный лидер в снайперском рейтинге. Рядом с ним, с активом в 4 мяча стоит марроканец Абдерразак Хамдалла (ФК "Аль-Иттихад Джидда"). А на третьей строчке расположился знаменитый португалец Криштиану Роналду (3 гола). Капитан "Аль-Насра" может догнать беглецов ночью 29-го августа, если забьет в поединке с "Аль-Шабабом".

Футбол Травма Игрока

Фото: Instagram/karimbenzema

Между тем, в игре 4-го тура с "Аль-Вахдой" получил травму еще одна звезда саудовского первенства – Карим Бензема. У нападающего "Аль-Иттихада" возникли проблемы с левым бедром и он вынужден был покинуть поле. Французский форвард сыграл четыре матча в нынешнем чемпионате, где забил один гол и отдал 2 передачи.

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