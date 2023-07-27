Футболистки сборной США установили рекорд мировых первенств

Женская команда США по футболу стала абсолютным рекордсменом среди сборных, как среди мужчин, так и среди женщин по числу матчей без поражений подряд на чемпионатах мира, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!



Утром 27 июля американские девушки сыграли вничью в матче 2-го тура женского чемпионата мира по футболу со сборной Нидерландов – 1:1. Этот результат стал поводом для того, чтобы зафиксировать исторический факт. Женская сборная США не проигрывает уже на протяжении 19 матчей подряд, это рекордные цифры, как среди мужчин, так и у женщин на мундиалях.





Фото: Instagram/uswnt

А на старте женского мирового первенства, американки без особых проблем переиграли сборную Вьетнама – 3:0. Дубль оформила София Смит, и один мяч в активе Линдси Хоран.

США является действующим чемпионом мира по футболу, титул был завоеван в 2019 году. Помимо этого, американская команда выигрывала женский мундиаль до этого три раза: в 1991, 1999 и 2015 годах.