Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Футболистки сборной США установили рекорд мировых первенств

Футбол Мировой рекорд Фото: Instagram/uswnt
Женская команда США по футболу стала абсолютным рекордсменом среди сборных, как среди мужчин, так и среди женщин по числу матчей без поражений подряд на чемпионатах мира, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

Утром 27 июля американские девушки сыграли вничью в матче 2-го тура женского чемпионата мира по футболу со сборной Нидерландов – 1:1. Этот результат стал поводом для того, чтобы зафиксировать исторический факт. Женская сборная США не проигрывает уже на протяжении 19 матчей подряд, это рекордные цифры, как среди мужчин, так и у женщин на мундиалях.

Футбол Победа Вьетнам

Фото: Instagram/uswnt

А на старте женского мирового первенства, американки без особых проблем переиграли сборную Вьетнама – 3:0. Дубль оформила София Смит, и один мяч в активе Линдси Хоран. 

США является действующим чемпионом мира по футболу, титул был завоеван в 2019 году. Помимо этого, американская команда выигрывала женский мундиаль до этого три раза: в 1991, 1999 и 2015 годах.

Читайте также

Бразилец Малком стал самым дорогим трансфером в истории российского футбола

Килиан Мбаппе отказался от зарплаты в 700 млн евро

В Шымкенте 30 июля состоится спортивный фестиваль "Футбол жолы"

Куандык Шынасилов
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
В Алматы снесут бизнес-центр
В Алматы сносят бизнес-центр
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления