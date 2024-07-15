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Команда Испании установила два абсолютных рекорда европейских первенств

Футбол Рекорд Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 15:14 Фото: Instagram/EURO2024
В ночь на 15 июля сборная Испании завоевала золотые медали чемпионата Европы-2024 по футболу. "Красная фурия" выиграла все семь матчей на этом турнире, забив при этом 15 мячей, чего ранее не добивалась ни одна из команд, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте в финале одолели Англию со счетом 2:1. Ранее на групповой стадии испанцы победили Хорватию, Италию и Албанию. Затем в плей-офф переиграли Грузию, Германию и Францию.

Тем самым "Ла Роха" установили абсолютный рекорд чемпионатов Европы, выиграв подряд все семь игр, и эти победы были одержаны в основное время.

На прошедшем немецком турнире футболисты Испании забили 15 голов, что является новым рекордом чемпионатов Европы. Прежнее достижение принадлежало французам, которые оформили 14 мячей на Евро-1984.

Нельзя не подчеркнуть, что команда де ла Фуэнте с первых дней чемпионата Европы – 2024 показала свою силу и не свернула с намеченного плана. С чем даже согласился и Суперкомпьютер, который поменял свой прогноз по ходу этих состязаний.

Вдобавок два ведущих испанских футболиста забрали главные награды Евро-2024.

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