Команда Испании установила два абсолютных рекорда европейских первенств
Подопечные Луиса де ла Фуэнте в финале одолели Англию со счетом 2:1. Ранее на групповой стадии испанцы победили Хорватию, Италию и Албанию. Затем в плей-офф переиграли Грузию, Германию и Францию.
Тем самым "Ла Роха" установили абсолютный рекорд чемпионатов Европы, выиграв подряд все семь игр, и эти победы были одержаны в основное время.
На прошедшем немецком турнире футболисты Испании забили 15 голов, что является новым рекордом чемпионатов Европы. Прежнее достижение принадлежало французам, которые оформили 14 мячей на Евро-1984.
Нельзя не подчеркнуть, что команда де ла Фуэнте с первых дней чемпионата Европы – 2024 показала свою силу и не свернула с намеченного плана. С чем даже согласился и Суперкомпьютер, который поменял свой прогноз по ходу этих состязаний.
Вдобавок два ведущих испанских футболиста забрали главные награды Евро-2024.