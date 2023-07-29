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"Ювентус" исключили из еврокубков на год и оштрафовали

"Ювентус" исключили из еврокубков на год и оштрафовали Фото: Instagram.com/juventus/
"Ювентус" на год лишили права выступать в Лиге конференций-2023/24. Клуб также оштрафовали на 20 млн евро, сообщает Zakon.kz.

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В УЕФА уточнили, что штраф 10 млн из  20 млн – условно, эта сумма будет взыскана в том случае, если отчетность за 2023, 2024 и 2025 годы не будет соответствовать требованиям, определенным в Регламенте УЕФА по лицензированию клубов и обеспечению финансовой устойчивости.

Ранее сообщалось, что "Юве" и УЕФА договорились об отстранении команды от Лиги конференций. УЕФА в свою очередь закроет дело о потенциальных нарушениях правил лицензирования и финансового фэйр-плей. Формально это станет вариантом сделки о признании вины со стороны туринцев.

Переговоры велись только о деле, открытом самим УЕФА. Это не касается обвинений, рассматриваемых в итальянских судах.

Елена Вебер
УЕФА Италия
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