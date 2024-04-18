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Роналду отсудил у "Ювентуса" почти 10 млн евро с процентами

Футбол Выплата 10 млн евро, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 10:07 Фото: Instagram/cristiano
Итальянский футбольный клуб "Ювентус", за который в течение трех лет выступал Криштиану Роналду, проиграл дело против португальца. По судебному вердикту "туринцы" теперь обязаны выплатить футболисту 9,77 млн евро и проценты, сообщает Zakon.kz.

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Как передает Sport Mediaset, у Криштиану Роналду, который играл за "Ювентус" в период с 2018 по 2021 год, было негласное соглашение с туринским клубом о продлении выдачи зарплаты в период пандемии коронавируса. "Старая синьора" не выполнила своих обещаний и до сего момента не перевела игроку нужные 19,9 млн евро. В ходе предварительных переговоров стороны не смогли договориться и в сентябре 2023 года футболист обратился в суд.

Футбол Суд Выплата, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 10:07

Фото: Instagram/cristiano

В ходе судебных разбирательств португальский футболист сумел доказать свое право и теперь получит 9,77 млн евро с процентами. Здесь надо заметить, что Роналду отсудил всего лишь полсуммы от первоначального иска.

Правоохранители вынесли решение, что ответственность за эту ситуацию несут обе стороны. 39-летний игрок признан виновным в бездействии и в халатности, согласно этому пункту ему выплатят лишь половину.

Футбол Иск Суд, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 10:07

Фото: Instagram/cristiano

Тем временем сам звездный футболист "Аль-Насра" в очередной раз попал в скандал. Он получил первое удаление в чемпионате Саудовской Аравии за удар локтем одного из игроков команды "Аль-Хиляль", за что его накажут двухматчевой дисквалификацией.

Это не первое наказание Роналду в первенстве Саудовской Аравии, в начале марта он отличился непристойным жестом в адрес болельщиков.

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