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Шведская пловчиха побила мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем

спорт Фото: pixabay
Шведская пловчиха Сара Шестрем побила мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем, сообщает Zakon.kz.

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Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля.

Как пишут "Известия", в полуфинальном заплыве спортсменка показала результат 23,61 секунды. Так, она обновила свой рекордный показатель. В 2017 году Шестрем преодолела дистанцию за 23,67 секунды.

29-летняя шведка является олимпийской чемпионкой 2016 года на дистанции 100 м баттерфляем, а также 11-кратной чемпионкой мира.

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