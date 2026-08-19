Китайский робот побил мировой рекорд бегуна Усэйна Болта
Так, робот развил скорость 12,66 м в секунду. Это быстрее максимального показателя Усэйна Болта во время его рекордного забега на 100 м в 2009 году. Для сравнения – максимальная скорость Болта во время забега составила около 10,44 м в секунду.
Об этом компания рассказала в соцсети X.
Unitree New Robot Preview: "Superman" Breaking the Limits of Humanity🥳— Unitree (@UnitreeRobotics) August 17, 2026
Standing high jump 2 m, top speed 12.66 m/s (0.85 m leg length)
Surpassing the standing high jump and running speed records of all humans around the world
This new machine has only been in development for a… pic.twitter.com/12i80ITU6p
Во время испытаний робот также прыгнул с места на высоту два метра. По словам разработчиков, "Супермена" разработали всего за три месяца. В компании уверены, что в ближайшее время его двигательные возможности могут стать еще лучше.
В начале августа в США появился робот-кентавр для работы в экстремальных условиях.