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Технологии

Китайский робот побил мировой рекорд бегуна Усэйна Болта

Китайский робот, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 08:51 Фото: Х/UnitreeRobotics
Гуманоидный робот Superman китайской компании побил мировой рекорд бегуна Усэйна Болта по скорости, сообщает Zakon.kz.

Так, робот развил скорость 12,66 м в секунду. Это быстрее максимального показателя Усэйна Болта во время его рекордного забега на 100 м в 2009 году. Для сравнения – максимальная скорость Болта во время забега составила около 10,44 м в секунду.

Об этом компания рассказала в соцсети X.

Во время испытаний робот также прыгнул с места на высоту два метра. По словам разработчиков, "Супермена" разработали всего за три месяца. В компании уверены, что в ближайшее время его двигательные возможности могут стать еще лучше.

В начале августа в США появился робот-кентавр для работы в экстремальных условиях.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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