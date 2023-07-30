ФК "Атырау" оштрафовали за нецензурную брань болельщиков

Руководство футбольного клуба "Атырау" оштрафовали за неподобающее поведение болельщиков во время матча, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



Консультационно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола провел очередное заседание, на котором рассмотрели все нарушения, которые были допущены игроками и фанатами казахстанских клубов, передает пресс-служба федерации.

По итогам рассмотренных нарушений, руководству футбольного клуба "Атырау" выписали штраф. К ответственности клуб привлекли за неподобающее поведение болельщиков во время матча.

Дело в том, что фанаты нецензурно бранились в отношении официальных лиц матча. Кроме того, после окончания игры два болельщика вышла на поле стадиона, что является нарушением.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Атырау" наложить штраф в размере 100 МРП (345 000 тенге)", – сообщает пресс-служба федерации.

Ранее ведущие футболисты клуба "Актобе" Алибек Касым и Дмитрий Шомко, а также наставник команды Андрей Карпович прокомментировали гостевую победу над грузинским "Торпедо" в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.