Стало известно расписание игр "Снежных барсов" на турнире в Омске
Фото: hcbarys.kz
Со 2 по 7 августа в рамках предсезонной подготовки "Снежные Барсы" сыграют на турнире "Кубок G-DRIVE" в Омске.
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Помимо команды из Астаны в турнире примут участие: "Омские Ястребы" (Омск), "Белые Медведи" (Челябинск), "Кузнецкие Медведи" (Новокузнецк), "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) и "Сибирские Снайперы из Новосибирска.
Расписание игр "Снежных Барсов":
- 2 августа "Омские Ястребы" – "Снежные Барсы" 18:00;
- 3 августа "Кузнецкие Медведи" – "Снежные Барсы" 14:00;
- 4 августа "Снежные Барсы" – "Сибирские Снайперы" 14:00;
- 6 августа "Снежные Барсы" – "Мамонты Югры" 10:00;
- 7 августа "Белые Медведи" – "Снежные Барсы" 10:00;
Начало матчей по времени Астаны.
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