Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Два английских топ-клуба проиграли в товарищеских матчах по футболу

Футбол Товарищеский Матч Фото: Instagram/mancity
Британские футбольные гранды "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в рамках турне по Азии и США уступили своим именитым соперникам из Европы. Эти матчи имели статус товарищеских, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

Чемпион Англии и лучший клуб Европы последнего сезона, "Манчестер Сити" провел дружескую игру в Сеуле (Южная Корея) с мадридским "Атлетико". Действующий обладатель Лиги чемпионов не смог справиться с испанским коллективом и проиграл со счетом 1:2. 


В свою очередь "Манчестер Юнайтед" проиграл в Парадайзе (США) дортмундской "Боруссии" – 2:3.


Еще один топ-клуб из Англии, "Ливерпуль" разгромил своих соотечественников из "Лестера" со счетом 4:0 в Сингапуре. "Аристократы" из Лондона забили два безответных мяча в ворота "Фулхэма" – 2:0.

 

Тем временем в ближайшие часы могут объявить о громком трансфере Садио Мане из "Баварии" в саудовский "Аль-Наср". Мюнхенский супер-клуб получит за форварда чуть меньше 30 миллионов евро с учетом бонусов.

В "Аль-Насре" Мане сможет зарабатывать более 40 миллионов евро в год после уплаты налогов. А в Германии его зарплата составляла на 15 млн евро меньше.

Сенегалец уже попрощался с партнерами по "Баварии", и 31 июля пройдет медосмотр для саудовского клуба, и вскоре станет партнером Криштиану Роналду, Марцело Брозовича, Алекса Теллеса и Секо Фофана. 

Читайте также

Хоккеисты "Барыса" встретились с болельщиками перед началом сезона

Бензема снова забил победный гол за "Аль-Иттихад" в Кубке арабских чемпионов

Китай выиграл медальный зачет ЧМ-2023 по водным видам спорта в Японии

Куандык Шынасилов
Манчестер Юнайтед Манчестер сити Роналду Криштиану Ливерпуль
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге
АФМ: Сотрудник банка вынес из хранилища более 600 млн тенге и проиграл все у букмекеров
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Отстроенные для переселенцев дома в селе СКО разобрали за ненадобностью
Отстроенные для переселенцев дома в селе СКО разобрали за ненадобностью
Семейное фото Али Окапова умилило казахстанцев
Семейное фото Али Окапова умилило казахстанцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления