Два английских топ-клуба проиграли в товарищеских матчах по футболу

Британские футбольные гранды "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в рамках турне по Азии и США уступили своим именитым соперникам из Европы. Эти матчи имели статус товарищеских, сообщает Zakon.kz.

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Чемпион Англии и лучший клуб Европы последнего сезона, "Манчестер Сити" провел дружескую игру в Сеуле (Южная Корея) с мадридским "Атлетико". Действующий обладатель Лиги чемпионов не смог справиться с испанским коллективом и проиграл со счетом 1:2.





В свою очередь "Манчестер Юнайтед" проиграл в Парадайзе (США) дортмундской "Боруссии" – 2:3.







Еще один топ-клуб из Англии, "Ливерпуль" разгромил своих соотечественников из "Лестера" со счетом 4:0 в Сингапуре. "Аристократы" из Лондона забили два безответных мяча в ворота "Фулхэма" – 2:0.

Тем временем в ближайшие часы могут объявить о громком трансфере Садио Мане из "Баварии" в саудовский "Аль-Наср". Мюнхенский супер-клуб получит за форварда чуть меньше 30 миллионов евро с учетом бонусов.

В "Аль-Насре" Мане сможет зарабатывать более 40 миллионов евро в год после уплаты налогов. А в Германии его зарплата составляла на 15 млн евро меньше.

Сенегалец уже попрощался с партнерами по "Баварии", и 31 июля пройдет медосмотр для саудовского клуба, и вскоре станет партнером Криштиану Роналду, Марцело Брозовича, Алекса Теллеса и Секо Фофана.