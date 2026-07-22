"Кайрат" проиграл первый матч второго отборочного раунда ЛЧ против кипрской "Омонии"

Алматинский "Кайрат" потерпел минимальное поражение от кипрской "Омонии" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов — 0:1, сообщает Zakon.kz.

Единственный гол был забит уже в начале встречи. Полузащитник хозяев Панайотис Андреу воспользовался ошибкой в обороне после неудачного паса Адилета Садыбекова и вывел свою команду вперед.

Во второй половине первого тайма "Омония" осталась вдесятером: после просмотра видеоповтора (VAR) арбитр удалил Луиша Мату за грубый фол на Жоржиньо Него. Получив численное преимущество, казахстанский клуб создал несколько опасных моментов, но реализовать их не смог.

После перерыва "Кайрат" продолжил владеть инициативой, однако хозяева успешно оборонялись и отвечали контратаками. Самый опасный момент у гостей возник после дальнего удара Азамата Туякбаева, который попал в каркас ворот.

"Омония" (Никосия, Кипр) — "Кайрат" (Алматы, Казахстан) 1:0 (1:0):

Андреу 13 (1:0)

Удаление: Него 35.

Ответный матч между командами состоится 29 июля в Алматы, где "Кайрат" постарается отыграть минимальное отставание.

Ранее "Кайрат" призывал болельщиков поддержать их на Кипре.